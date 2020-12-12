محمد شريف وديانج وطاهر على رأس قائمة الأهلي أمام المقاصة.. وغياب مروان

يعود المالي أليو ديانج للظهور من جديد في قائمة الأهلي بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك استعدادا لبداية مشوار المارد الأحمر في بطولة الدوري.

الأهلي يفتتح مشواره في الدوري بمواجهة مصر للمقاصة يوم الأحد في السابعة والنصف مساءً.

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي على ضم 21 لاعبا في قائمة فريقه لمواجهة المقاصة.

قائمة الأهلي تشهد تواجد محمد شريف وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وبدر بانون، بينما يغيب مروان محسن وجونيور أجايي وحسين الشحات بسبب الإصابة.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمد هاني - بدر بانون.

الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد مجدي "أفشة" - ناصر ماهر - أكرم توفيق - جيرالدو.

الهجوم: محمد شريف - صلاح محسن - طاهر محمد طاهر.