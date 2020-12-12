سلبية مسحتي حمودي وعلي جبر

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 17:05

كتب : FilGoal

بيراميدز

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن شفاء ثنائي فريق الكرة، علي جبر وأحمد حمودي من فيروس كورونا.

أحمد حمودي

النادي : بيراميدز

علي جبر

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وأشار هاني سعيد إلى أن الثنائي أجرى مسحة خلال الساعات الماضية جاءت نتيجتها سلبية لتكون جميع عناصر الفريق بلا أي إصابات بفيروس كورونا.

وسبق وشفي أحمد فتحي من فيروس كورونا وعاد للمشاركة بداية من الأمس في التدريبات بشكل طبيعي.

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وكان حمودي انضم لصفوف بيراميدز الموسم الماضي لكنه لم يتم قيده في قائمة الفريق بسبب أزمة في القيد.

ليتم قيده في قائمة بيراميدز للموسم الجاري.

ويلعب بيراميدز في افتتاح الدوري المصري ضد الاتحاد السكندري مساء اليوم السبت.

بيراميدز علي جبر أحمد حمودي
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