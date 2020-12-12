سلبية تحليل "رابيد تيست" للاعبي الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي سلبية تحليل "رابيد تيست" خضع له لاعبو الفريق استعدادا لمواجهة ضيفهم مصر المقاصة يوم الأحد في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وأجرى المدرب بيتسو موسيماني محاضرة بالفيديو للاعبين شرح خلالها نقاط قوة وضعف فريق مصر المقاصة، وذلك قبل انطلاق مران الفريق اليوم السبت.

وخضع الحراس الثلاثة، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، لتدريبات متنوعة تحت قيادة مدربهم ميشيل يانكون.

ويستضيف الأهلي فريق مصر المقاصة في ملعب السلام.

ثم يحل ضيفا يوم الجمعة على فريق غزل المحلة.

ويدافع الأهلي عن لقبه ويسعى للتتويج بالدوري للمرة 43 في تاريخه.