البنك الأهلي ينتزع نقطة ثمينة من أنياب دجلة في اللحظة الأخيرة

كانت صافرة الحكم سعيد حمزة قريبة من إعلان فوز وادي دجلة على مضيفه البنك الأهلي إلا أن عاصم صلاح قائد الأخير كان له رأي آخر وأدرك التعادل في اللحظات الأخيرة.

وانتزع البنك الأهلي نقطة من أنياب وادي دجلة في مباراة بلغت ذروة إثارتها في الثواني الأخيرة لتنتهي بهدف لمثله في ملعب كلية الشرطة.

واصل المهاجم المخضرم صلاح أمين هوايته المفضلة في بطولة الدوري وسجل مع الفريق السادس له في المسابقة ليمنح وادي دجلة التقدم.

جاءت المباراة متكافئة قوية في الشوط الأول وأهدر الفريقان عدة فرص لكن المخضرم صلاح أمين (39 عاما) استغل تمريرة عرضية متقنة من جورجينيو إنتيما ليحول الكرة برأسه داخل شباك أحمد السعدني في الدقيقة 34.

ورفع صلاح أمين رصيد أهدافه في الدوري إلى 73 هدفا ليصبح الهداف رقم 33 في تاريخ البطولة متساويا مع الأساطير علاء الحامولي وعلي أبو جريشة ومحمد بركات.

والموسم الحالي هو رقم 13 على التوالي الذي يزور فيه صلاح أمين الشباك.

وحاول البنك الأهلي تدارك الموقف في الشوط الثاني لكن دفاع دجلة صمد بقوة وكان قاب قوسين أو أدنى من الظفر بالفوز لولا هدف مباغت متأخر للظهير الأيسر عاصم صلاح.

استغل الأخير تمريرة عالية داخل منطقة جزاء دجلة ليتابع الكرة بتسديدة قوية في شباك محمد عبد المنصف مدركا التعادل في الدقيقة 95.

وبعد الهدف مباشرة أطلق الحكم صافرته معلنا نهاية اللقاء المثير بالتعادل.

ويستضيف وادي دجلة فريق المقاولون العرب يوم الأربعاء بينما يلعب البنك الأهلي ضد مضيفه سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية.