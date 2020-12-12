تشكيل الاتحاد – صبحي يحرس المرمى.. وقمر يقود الهجوم أمام بيراميدز

يحرس محمد صبحي الوافد الجديد من الزمالك، مرمى الاتحاد السكندري أمام بيراميدز.

أعلن حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في الجولة الأولى من الدوري المصري.

تشكيل الاتحاد السكندري شهد تواجد محمد صبحي الحارس المعار من الزمالك كأساسي.

من جهة أخرى، يقود خالد قمر هجوم الاتحاد السكندري، ومن خلفه رزاق سيسيه وعمار حمدي وكريم يحيى.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حارس: محمد صبحي.

الدفاع: السيد سالم – داميون لوي – محمود رزق – كريم يحيى.

الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "مانجا".

أمامهما: كريم ممدوح – عمار حمدي – رزاق سيسيه.

الهجوم: خالد قمر.