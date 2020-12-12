تشكيل بيراميدز - إكرامي يحرس المرمى.. ورمضان ووادي أساسيان أمام الاتحاد

يحرس شريف إكرامي المرمى، فيما يقود محمود وادي هجوم بيراميدز أمام الاتحاد السكندري.

أعلن ردولفو أروابارينا مدرب بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري بعد قليل في الدوري.

تشكيل بيراميدز شهد تواجد شريف إكرامي كأساسي في حراسة المرمى، فيما يقود محمود وادي خط الهجوم.

رمضان صبحي يبدأ كأساسي على الرواق الأيسر، فيما يلعب محمد فاروق كجناح أيمن، ويتواجد أحمد الشيخ على مقاعد البدلاء.

أحمد سامي الوافد الجديد يبدأ أيضا كأساسي في قلب الدفاع بجانب عبد الله بكري، فيما يتواجد أحمد توفيق كظهير أيمن.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حارس: شريف إكرامي.

الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – عبد الله بكري – أحمد توفيق.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – محمود حمادة.

أمامهما: رمضان صبحي – عبد الله السعيد – محمد فاروق.

الهجوم: محمود وادي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من

حارس: مهدي سليمان.

الدفاع: أحمد أيمن منصور – طارق طه.

الوسط: محمد فتحي – إسلام عيسى – عمر لعيوني – أحمد الشيخ.

الهجوم: جون أنتوي – دودو الجباس.