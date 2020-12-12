بيولي: سعيد بلقب "الرجل العادي".. ومتواجد في الوقت والمكان المناسب مع ميلان

أبدى ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان سعادته بلقب "الرجل العادي" ويعتقد أنه "في الوقت والمكان المناسب مع ميلان".

يُطلق على الإيطالي اسم "عادي" لأنه لم يفز بأي ألقاب في مسيرته التدريبية ولا يميل إلى البقاء لفترة طويلة في الأندية.

بيولي تحدث لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية قائلا: "أنا سعيد بلقب الرجل العادي، وهو ما يعني أنني أريد التطور والتحسن طيلة الوقت، لحسن حظي أن عملي في كرة القدم، أولا كلاعب ثم كمدرب وهو ما حلمت به".

وأضاف "ومع ذلك هذا لا يعني أنه ليس لدي شخصية أو تصميم. في كرة القدم، كثيرا ما يخلط الناس بين الأدب والاحترام ونقص الشخصية القيادية. أشعر بالغضب مرات عديدة أيضا، على الرغم من أنني أقل حدة في ميلان في الوقت الحالي. أنا رجل مختلف كمدير فني".

وأكمل "أحب أن أكون مباشرا وصادقا، لكن في بعض الأحيان كمدرب، عليك أن تدير الطرف الآخر لصالح الفريق. هناك توازن دقيق في الفريق وعليك أن تزن مخاطر وفوائد اتباع سير معين. الشيء الذي يغضبني حقا هو عندما لا يعمل شخص ما بجد بما يكفي للوصول إلى إمكاناته الكاملة".

وأردف "أعلم أن خزانة الكؤوس الخاصة بي خالية، لكنني ما زلت مقتنعا بإمكانياتي وأقول لأمي أنه سيكون هناك جوائز قريبا بما فيه الكفاية. يحتاج المدرب إلى التشكيل الصحيح وحتى اليوم، لم يكن لدي ذلك. اقتربت مع لاتسيو، ووصلت إلى نهائي كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي، لكن لسوء الحظ واجهت يوفنتوس".

بيولي قاد لاتسيو بين 2014 و2016، ثم إنتر موسم 2016-17 وفيورنتينا بين 2017 و2019.

وأوضح "من بين تجاربي السابقة في لاتسيو وإنتر وفيورنتينا، فإن التجربة الوحيدة التي أندم عليها هي لاتسيو، لأننا لعبنا كرة قدم رائعة في ذلك العام الأول. من خلال التجربة التي أمتلكها الآن، كنت قد تعاملت مع مواقف معينة بشكل مختلف. لم أتدخل بالطريقة الصحيحة لحلها".

وأتم "بشكل عام، أقول إن بعض المدربين الشباب أكملوا بالفعل، لكنني كنت بحاجة إلى مزيد من الوقت. الآن أعتبر نفسي مناسبا لأي فريق، لكن في ميلان أشعر أنني في المكان المناسب في الوقت المناسب".

المدير الفني البالغ 55 عاما قاد الروسونيري حتى الآن في 54 مباراة وفاز في 33 وتعادل في 14 وخسر 7 في جميع المسابقات.

ويعتلي ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، وكذلك الدوري الأوروبي.