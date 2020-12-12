بعد المشاركة أمام البنك الأهلي.. عبد المنصف يعادل رقم توتي ومالديني

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 14:52

كتب : FilGoal

محمد عبد المنصف وتوتي

عادل محمد عبد المنصف الحارس المخضرم لنادي وادي دجلة، رقم فرانشيسكو توتي أسطورة روما الإيطالي.

وشارك محمد عبد المنصف كأساسي في مباراة فريقه وادي دجلة أمام البنك الأهلي اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

مشاركة صاحب الـ43 عاما أمام البنك الأهلي، تعني مشاركته للموسم الـ25 على التوالي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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عبد المنصف شارك لأول مرة رفقة مزارع دينا موسم 1996/1997، قبل أن يستمر بعد ذلك رفقة الزمالك، والجونة، وإنبي ثم وادي دجلة.

ويعد عبد المنصف أكثر لاعب شارك في عدد من المواسم المتتالية في الدوري المصري بـ 25 موسم، ومتفوقا على حسام حسن أسطورة الكرة المصرية، والذي شارك في 22 موسم في الدوري المصري -ليسوا متتاليين-.

أوسة عادل أيضا فرانشيسكو توتي أسطورة روما، وباولو مالديني اللذان شاركا في 25 موسم متتالي رفقة روما وميلان، فيما اقترب من هوجو جاتي النجم الأرجنتيني الذي شارك في 26 موسم متتالي بالدوري الأرجنتيني.

الرقم من أ/ خالد أبو العيون المؤرخ الرياضي المصري.

في الدوري محمد عبد المنصف الزمالك وادي دجلة
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