توتوسبورت: 3 وجهات محتملة لـ إريكسن في يناير

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 14:32

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - إنتر - نابولي - كأس إيطاليا

أصبح خروج كريستيان إريكسن عن إنتر الإيطالي أقرب في يناير المقبل، وهناك 3 وجهات محتملة.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية فأن الدنماركي صار خارج خطط أنطونيو كونتي المدير الفني.

وتعد أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني وأرسنال الإنجليزي الأقرب للحصول على خدمات اللاعب.

أخبار متعلقة
رئيس إنتر يلمح لرحيل إريكسن في يناير كونتي غاضبا: تسألوني عن إريكسن منذ 10 أشهر.. سيلعب إذا استحق ذلك لا جازيتا: إنتر سيحاول عقد صفقة تبادلية مع سان جيرمان.. إريكسن مقابل باريديس كونتي: إريكسن؟ سيحصل على مساحة للمشاركة.. أعتقد أنه شارك بشكل مناسب معنا

ويريد إنتر بيع لاعبه على الأقل بـ 30 مليون يورو أو في صفقة تبادلية لضم لاعب في المقابل.

وأضاف التقرير أن باريس سان جيرمان بقيادة البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي قد يفكر في عقد صفقة تبادلية بين إريكسن والأرجنتيني لياندرو باريديس.

فيما يفكر بايرن ميونيخ في مبادلة الدنماركي بلاعب الوسط الفرنسي كورنتين توليسو.

وأشار التقرير أن الدنماركي قد يعود لندن لكن عبر نادي أرسنال والدخول في صفقة تبادلية مع جرانات تشاكا.

إريكسن البالغ 28 عاما خاض 11 مباراة فقط الموسم الجاري مع إنتر بعدد دقائق يصل لـ 315 دقيقة.

كريستيان إريكسن إنتر في إيطاليا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
توتوسبورت: 3 وجهات محتملة لـ إريكسن في يناير 13 دقيقة | الدوري الإيطالي
الإسماعيلي لـ في الجول: عبد الرحمن مجدي حسم قراراه بالبقاء.. وعلى الأندية احترام التعاقدات 17 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري - البنك الأهلي 0 وادي دجلة 0.. جورجينيو يهدر فرصة هائلة للضيوف 25 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة فتح القيد في يناير ساعة | الدوري المصري
المقاولون: صالح جمعة لا يناسبنا وحفني غير ملتزم.. وحقيقة رفض الزمالك ضم محمد صلاح 2 ساعة | الدوري المصري
ناجلسمان يفضل مواجهة ريال مدريد أو يوفنتوس في دوري الأبطال بسبب النشيد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أرتور: رونالدو يتصرف كالأم.. يملي عليك ماذا تأكل.. وموقف ميسي من برشلونة لم يفاجئني 2 ساعة | الدوري الإيطالي
مازن مرزوق: المنطق يقول بأن القيد سيفتح في آخر يناير 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 2 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 3 باتشيكو: الدوري في الزمالك يساوي 5 ألقاب في الأهلي.. لم أر الأحمر يتعرض للأذى في مصر 4 2×1.. صلاح هداف ليفربول في دوري الأبطال بالهدف الأسرع في تاريخ الريدز أوروبيا
قد ينال إعجابك