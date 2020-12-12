توتوسبورت: 3 وجهات محتملة لـ إريكسن في يناير

أصبح خروج كريستيان إريكسن عن إنتر الإيطالي أقرب في يناير المقبل، وهناك 3 وجهات محتملة.

كريستيان إريكسن النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية فأن الدنماركي صار خارج خطط أنطونيو كونتي المدير الفني.

وتعد أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني وأرسنال الإنجليزي الأقرب للحصول على خدمات اللاعب.

ويريد إنتر بيع لاعبه على الأقل بـ 30 مليون يورو أو في صفقة تبادلية لضم لاعب في المقابل.

وأضاف التقرير أن باريس سان جيرمان بقيادة البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي قد يفكر في عقد صفقة تبادلية بين إريكسن والأرجنتيني لياندرو باريديس.

فيما يفكر بايرن ميونيخ في مبادلة الدنماركي بلاعب الوسط الفرنسي كورنتين توليسو.

وأشار التقرير أن الدنماركي قد يعود لندن لكن عبر نادي أرسنال والدخول في صفقة تبادلية مع جرانات تشاكا.

إريكسن البالغ 28 عاما خاض 11 مباراة فقط الموسم الجاري مع إنتر بعدد دقائق يصل لـ 315 دقيقة.