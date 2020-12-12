الإسماعيلي لـ في الجول: عبد الرحمن مجدي حسم قراراه بالبقاء.. وعلى الأندية احترام التعاقدات

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 14:29

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، أن عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق حسم أمره واتجاهاته المقبلة.

وقال وحيد في تصريحات لـFilGoal.com: "اللاعب أكد استمراره مع فريقه، وأنه لو رحل سيكون للاحتراف الخارجي وبمعرفة ناديه".

وواصل "أظن بعد هذا الكلام، يجب أن تتوقف حكايات الحديث عن اللاعب ورغبات البعض من الأندية للتفاوض معه".

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الإسماعيلي أكمل "ما يحدث اعتدنا عليه بهدف التأثير على نفسية اللاعبين وقبيل المباريات الرسمية".

وأتم "نتمنى احترام رغبات الأندية وتعاقداتها حتى لا يتم التأثير على المناخ الكروي الذي نسعى للمساهمة في ازدهاره".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة المصري مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

في الدوري الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي
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