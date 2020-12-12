اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة فتح القيد في يناير

فترة القيد الثانية لموسم 2020/2021 في مصر ستكون خلال شهر فبراير حسب المعلن في وقت سابق، لكن هذا الحال ربما يتغير خلال الأيام المقبلة.

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والمشرف على لجنة شؤون اللاعبين في تصريحات لـFilGoal.com: "ندرس فتح باب القيد في يناير بدلا من فبراير".

وأوضح "الأمر ما زال تحت الدراسة، لكن لا مانع من التغيير إذا كان ذلك في خدمة الأندية".

وأتم "مصلحة الأندية هي ما تعنينا، وإذا كانت مصلحة الأندية المشاركة إفريقيا في ذلك، فسنقوم به".

مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات قال في تصريحات مساء أمس الجمعة "مواعيد القيد تابعة لشؤون اللاعبين وليس لجنة المسابقات، لكن بالمنطق سيفتح القيد في آخر شهر يناير ليتسنى للفرق المشاركة إفريقيا تسجيل صفقاتها الجديدة".

وانطلقت بطولة الدوري المصري مساء أمس الجمعة بثلاث مباريات، كانت أولها بين إنبي وأسوان وانتهت بفوز فريق الجنوب بهدف.