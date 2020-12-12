المقاولون: صالح جمعة لا يناسبنا وحفني غير ملتزم.. وحقيقة رفض الزمالك ضم محمد صلاح

تحدث محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب عن عديد من الملفات التي تخض ناديه.

وقال محمد عادل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الزمالك لم يدخل في صفقة طاهر محمد طاهر ولم يحاول ضم اللاعب. الكلام من الأساس كان على احترافه لكنه أصيب ثم جاءت كورونا لتؤخره، ثم جاء عرض الأهلي فقط لضمه".

وعن محمد صلاح نجم ليفربول ولاعب الفريق السابق، قال محمد عادل "ضممنا محمد صلاح مجانا من خلال فريق عثماثون طنطا التابع للمقاولون العرب".

وأكمل "بعدها قضى سنة في طنطا ثم 6 سنوات في المقاولون، وأول مدرب غامر بتصعيده للفريق الأول هو محمد رضوان بعدما لاحظ قوة شخصيته".

المشرف على الكرة أتبع "فشل انتقال صلاح للزمالك أمر مشكوك فيه. وقتها كنت مسؤولا عن التسويق، وإبراهيم محلب رئيس النادي أخبرني بأن الأهلي والزمالك يريدون ضم صلاح وباسم علي وعلي فتحي".

وواصل"حقيقة الأمر أن الأهلي هو من طلب ضم صلاح أمامي من خلال الخطيب وما يثار عن كلام ممدوح عباس بأن صلاح لا يرقى لمستوى الزمالك كان مجرد حديث لم يرق لمستوى العرض الرسمي".

عادل استمر "وقتها أحضرت الثلاثي وسألتهم فقال صلاح بأنه لن يلعب إلا للمقاولون في مصر أو الاحتراف".

وانتقل محمد عادل للحديث عن صالح جمعة وأيمن حفني، فقال "أيمن حفني لاعب غير ملتزم. أرسلت له قرابة العشرين خطاب للعودة إلى النادي وأعطيته كل الفرص، لكنه اعترف بنفسه بأن الفريق حين بدأ يتدرب بالفيديو لم يكن يتدرب هو وحين عاد الفريق تغيب عن التدريبات".

وأتم "صالح جمعة لاعب جيد لكن من تجربته مع الأهلي والفرص التي حصل عليها، لم يكن ليصلح لنا هنا في المقاولون. لا أريد الحكم عليه لكن من خلال تجربته في الأهلي لا أفضل أن يكون معنا".

كان أيمن حفني قد انضم للمقاولون العرب منتصف الموسم الماضي قادما من مصر للمقاصة، قبل أن يرحل عن الفريق بنهاية الموسم.

وانضم صالح جمعة لاعب الأهلي السابق إلى نادي سيراميكا كليوباترا هذا الموسم في صفقة انتقال حر.