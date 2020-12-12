ناجلسمان يفضل مواجهة ريال مدريد أو يوفنتوس في دوري الأبطال بسبب النشيد

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 12:08

كتب : FilGoal

جوليان ناجلسمان - مدرب ريد بول لايبزيج

يفضل يوليان ناجلسمان المدير الفني لـ ريد بول لايبزج لمواجهة ريال مدريد أو يوفنتوس في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بسبب النشيد الخاص بهما.

وتأهل لايبزج عبر المجموعة الثامنة رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي وعلى حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال ناجلسمان في المؤتمر الصحفي استعدادا لمباراة فيردر بريمن: "بالنسبة للخصوم المتاحين، أنا سعيد أنك سألت هذا السؤال".

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وأضاف "دائما استمع لنشيد الفريق الذي سألتقيه، مثلما أفعل ذلك الآن مع بريمن".

وأكمل "ريال مدريد ويوفنتوس يمتلكان نشيدا رائعا، لذلك أود أن التقي إحدهما، لكن سنرى".

وأتم "استطيع غناء النشيدين، رغم أنني لست متمكنا في اللغة الإيطالية والإسبانية".

وسيكون ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي، هم الخصوم المتاحة للايبزج في ثمن نهائي دوري الأبطال.

وتقام قرعة بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي يوم الإثنين المقبل في سويسرا في مقر "يويفا".

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