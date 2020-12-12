أرتور: رونالدو يتصرف كالأم.. يملي عليك ماذا تأكل.. وموقف ميسي من برشلونة لم يفاجئني

بعدما تشارك غرفة الملابس مع أيقونة برشلونة ها هو يتدرب مع نجم يوفنتوس، أرتور يحكي علاقته بكريستيانو رونالدو الذي يهتم بالتفاصيل الدقيقة في حياة لاعب كرة القدم، ويبدي رأيه في موقف ليونيل ميسي مع فريق بلاوجرانا.

قبل أشهر كان لاعبا في برشلونة، لكن النادي قرر الاستغناء عنه في صفقة تبادلية انتقل بموجبها ميراليم بيانيتش من يوفنتوس إلى الأول.

وبات الآن لاعبا في فريق رونالدو بعدما كان زميلا لميسي.

يقول البرازيلي في حوار خاص مع صحيفة ماركا الإسبانية:"ما يفاجئني في رونالدو هو الطريقة التي يعمل بها. أعرفها مسبقا لأن الناس يتحدثون، عالم كرة القدم صغير. الناس يخبرونك ماذا يفعل، لكن تندهش حين ترى الأمر عن قرب".

وواصل "في بعض الأيام نعود في الثانية صباحا بعد خوض مباراة في وقت متأخر، لكن رونالدو يبدأ التدرب في ذلك الوقت، من يفعل ذلك؟ أمزح معه بالقول: أنت مريض، لكن ماذا تقول لشخص توج بالعديد من الكرات الذهبية. لديه قوة ذهنية كبيرة".

وأضاف "رونالدو مثل الأم. منذ وصولي، ساعدني كثيرا لأننا نتكلم نفس اللغة. ساعدني في الأشياء التي لم أفهمها في البداية. في الطعام أيضا، يقول لي ماذا علي أن آكل وأي طعام لا أتناوله. يهتم بالآخرين، دائما يحاول المساعدة والمساهمة بشيء. محظوظ بوجوده وبالآخرين أيضا، أناس رائعون".

وعن رغبة ميسي في الرحيل يقول أرتور:"بالنظر إلى ما فعله لبرشلونة، أن يكون أيقونة النادي بعدما وصل في سن صغيرة، لست متفاجئا من رغبته في الرحيل، لكن ما فاجأني هو قلة الاحترام التي عاملوه بها".

وربما يقضي ميسي موسمه الأخير في برشلونة، النادي الذي يلعب له منذ عام 2001.

وأعرب ميسي عن ضيقه من أحوال النادي مع نهاية الموسم الماضي الذي خرج فيه برشلونة خاليا الوفاض.

وأراد ميسي الرحيل عن برشلونة لكن الشرط الجزائي في عقده منعه ذلك.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في يونيو المقبل.