مازن مرزوق: المنطق يقول بأن القيد سيفتح في آخر يناير

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 11:37

كتب : FilGoal

مازن مرزوق - رئيس لجنة المسابقات الأسبق

يرى مازن مرزوق رئيس لجنة المساباقت المصرية بأن المنطق يشير لفتح باب القيد في الدوري المصري خلال شهر يناير.

وقال مازن مرزوق في تصريحات لقناة النهار: "مواعيد القيد تابعة لشؤون اللاعبين وليس لجنة المسابقات".

واستدرك "لكن بالمنطق سيفتح القيد في آخر شهر يناير ليتسنى للفرق المشاركة إفريقيا تسجيل صفقاتها الجديدة".

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رئيس لجنة المسابقات تحدث أيضا عن إقامة الدوري في وقت الأوليمبياد المقبلة، فقال "لا صحة لما تردد عن اعتراض الأهلي على تلك الخطوة".

وأتم "الأهلي مثله مثل كافة الأندية كان داعما لنا للتمكن من استكمال مسابقة الدوري، والكل وافق على لعب الدوري بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي لأن العالم كله لا يوجد به دوري يتوقف بسبب لاعبي المنتخب الأوليمبي".

وانطلقت بطولة الدوري المصري مساء أمس الجمعة بثلاث مباريات، كانت أولها بين إنبي وأسوان وانتهت بفوز فريق الجنوب بهدف.

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