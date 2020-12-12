إبراهيموفيتش: لعبت مع باولو مالديني ونجله.. أتمنى أن ألحق الحفيد

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 11:12

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

مازح زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان محاوره في إذاعة BBC البريطانية خلال حواره بالقول إنه يأمل اللعب مع نجل دانيل مالديني زميله في فريق روسونيري.

زلاتان إبراهيموفيتش

النادي : ميلان

ولعب الأيقونة السويدي ضد باولو مالديني أسطورة ميلان حينما ارتدى قميصي يوفنتوس وإنتر ميلان، والآن يتشارك غرفة الملابس مع نجله دانيل.

وقال المهاجم البالغ عمره 39 عاما:"سأواصل العمل حتى لا أستطيع القيام بما أفعله. علي الحفاظ على لياقتي البدنية والباقي أمره سهل. لدي خبرة كبيرة، الأهداف لم تكن أبدا مشكلة بالنسبة لي، فقط أواصل العمل".

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واستمر "لست نفس اللاعب الذي كان موجودا قبل 5 سنوات، أو قبل 10 سنوات، كلنا نتغير بسبب العامل البدني. أقول صراحة إنني لا أركض مثل السابق، أركض الآن بذكاء أكثر. الدوري الإيطالي هو الأصعب بالنسبة للمهاجم لأنه فني جدا والفلسفة في إيطاليا هي ألا تستقبل هدفا بدلا من تسجيل هدف".

وأردف "عايشت أجيالا مختلفة هنا. لعبت ضد باولو مالديني والآن ألعب مع نجله، دانيل. أتمنى أن ألعب يوما مع نجل دانيل، ستكون هذه معجزة".

وعاد إبراهيموفيتش لميلان في يناير الماضي، الفريق الذي تألق معه من 2010 إلى 2012.

وسجل إبراهيموفيتش 11 هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين في 10 مباريات شارك بها في الموسم الجاري.

إبراهيموفيتش
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