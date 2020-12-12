تقليص عقوبة إيقاف موراتا لمباراة واحدة
السبت، 12 ديسمبر 2020 - 11:12
كتب : FilGoal
أصبح الإسباني ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس متاحا لخوض مباراة جنوى في الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي.
ألفارو موراتا
النادي : يوفنتوس
وقلصت لجنة الانضباط الإيطالية عقوبة ألفارو موراتا بالإيقاف مباراة واحدة بدلا من مباراتين.
وكان المهاجم الإسباني قد تعرض للإيقاف مباراتين بسبب " تصرف غير محترم تجاه الحكم عقب نهاية اللقاء".
وتعرض موراتا للطرد في الدقيقة 79 من عمر اللقاء الذي شهد تعادل يوفنتوس مع بينيفنتو 1-1.
وغاب بسبب الإيقاف عن مواجهة تورينو في دربي "ديلا مولي".
موراتا سجل 8 أهداف وصنع 3 في 11 مباراة بجميع المسابقات.
ويحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 20 نقطة بفارق 6 نقاط عن ميلان المتصدر.