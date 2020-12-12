تقليص عقوبة إيقاف موراتا لمباراة واحدة

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 11:12

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - يوفنتوس - ستيفاني فرابارت - دوري أبطال أوروبا

أصبح الإسباني ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس متاحا لخوض مباراة جنوى في الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي.

وقلصت لجنة الانضباط الإيطالية عقوبة ألفارو موراتا بالإيقاف مباراة واحدة بدلا من مباراتين.

وكان المهاجم الإسباني قد تعرض للإيقاف مباراتين بسبب " تصرف غير محترم تجاه الحكم عقب نهاية اللقاء".

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وتعرض موراتا للطرد في الدقيقة 79 من عمر اللقاء الذي شهد تعادل يوفنتوس مع بينيفنتو 1-1.

وغاب بسبب الإيقاف عن مواجهة تورينو في دربي "ديلا مولي".

موراتا سجل 8 أهداف وصنع 3 في 11 مباراة بجميع المسابقات.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 20 نقطة بفارق 6 نقاط عن ميلان المتصدر.

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