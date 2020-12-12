تشكيل الزمالك المتوقع – فتوح أساسي أمام المقاولون العرب

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 11:03

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك أمام طلائع الجيش - كأس مصر

يلعب أحمد فتوح كظهير أيسر أساسي أمام المقاولون العرب، فيما يقود شيكابالا التشكيل الأساسي.

استقر جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي، على التشكيل الأقرب لمواجهة المقاولون العرب في الدوري.

أحمد فتوح سيبدأ كأساسي في ظل استمرار غياب عبد الله جمعة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

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شيكابالا يبدأ أيضا في ظل غياب أوباما، فيما يعود فرجاني ساسي بعد العودة من الإيقاف.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهما: أشرف بنشرقي – شيكابالا – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مصطفى محمد.

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