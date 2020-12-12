المقاصة لـ في الجول: صفقاتنا على قدر إمكانياتنا.. ونطمح للفوز على الأهلي

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 10:57

كتب : أحمد شاكر

المقاصة - الزمالك

أوضح وليد هويدي المدير الكرة في مصر للمقاصة أن الاستعداد لمواجهة الأهلي تسببت في إلغاء مؤتمر تقديم اللاعبين الجدد للفريق الفيومي.

يستعد نادي مصر للمقاصة لمواجهة الأهلي في الجولة الافتتاحية من الدوري المصري، غدا الأحد.

وقال هويدي لـ FilGoal.com: "لم نُقم مؤتمر تقديم اللاعبين استعدادا للأهلي، ومواجهة البطل أمر جيد في بداية الدوري".

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وأضاف "نحن آخر فريق بدأ الاستعداد لدوري نظرا لظروف النادي، ونطمح لحصد الثلاث نقاط أمام الأهلي، خاصة أنه تشهد تركيز كبير من اللاعبين".

وأردف "إيهاب جلال المدير الفني يتعامل مع كل الأندية سواء، الإعداد للمباريات واحد وثابت".

وأتم عن صفقات الفريق الفيومي: "ليس في الإمكان أفضل مما كان، وظروفنا تتحكم فينا، نسقنا مع إيهاب جلال ومن تعاقدنا معهم على قدر إمكانياتنا المادية".

وضم مصر للمقاصة الموسم الجاري، 9 لاعبين فقط في سوق الانتقالات الأخيرة، وهم عماد فتحي وأحمد متعب وعلي وزة وأسامة العزب ومفتاح طقطق وأحمد عادل وهشام محمد ومحمود الغزالي ومروان حمدي ، بالإضافة إلى لعودة كيفين موهيري من طلائع الجيش.

فيما رحل عددا كبيرا من لاعبي الفريق الفيومي وصل إلى 12 لاعبا من القوام الأساسي أبرزهم محمد إبراهيم وصلاح ريكو وأحمد سامي.

مصر للمقاصة الأهلي في الدوري
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