مساعد إنريكي السابق: ميسي يشكل ضغطا على من حوله.. والبعض لا يتحمل ذلك

يرى خوان كارلوس أونزوي المساعد الأسبق للويس إنريكي مدرب برشلونة من 2014 إلى 2017 أن بعض الأفراد في النادي الكاتالوني لا يتحملون الضغط الواقع عليهم بسبب طموح ليونيل ميسي أيقونة الفريق.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وقال أونزوي في حواره مع صحيفة ماركا الإسبانية:"الطموح هو ما جعل ميسي يستمر، وهذا يشكل ضغطا. يريد أن يظل الأفضل وبالتبعية يريد من حوله أن يبذلوا أقصى ما في وسعهم".

وواصل "بغض النظر هذا الشخص زميله، المدرب، مدرب الأحمال أو أي شيء آخر، وجود ميسي يخلق ضغطا كبيرا على بعض زملائه لا يستطيعون تحمله".

وربما يقضي ميسي موسمه الأخير في برشلونة، النادي الذي يلعب له منذ عام 2001.

وأعرب ميسي عن ضيقه من أحوال النادي مع نهاية الموسم الماضي الذي خرج فيه برشلونة خاليا الوفاض.

وأراد ميسي الرحيل عن برشلونة لكن الشرط الجزائي في عقده منعه ذلك.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في يونيو المقبل.