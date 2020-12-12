دايلي ميل: صراع منتظر بين قطبي مانشستر على هالاند

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 10:31

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند - كلوب بروج

مع استمرار تألق النرويجي بالقميص الأصفر لبوروسيا دورتموند سيصعب على النادي الألماني الحفاظ عليه في ظل اهتمام أندية أوروبية كبرى.

إيرلينج هالاند

النادي : بوروسيا دورتموند

وتقول صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن حربا منتظرة ستكون بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي للظفر بخدمات المهاجم الرائع إرلينج هالاند البالغ عمره 20 عاما.

وكتبت أن ريال مدريد بطل إسبانيا مهتم أيضا بخدمات اللاعب الأسبق لريدبول سالزبورج، لكن مشاكله المالية قد تعرقل محاولته الحصول على هالاند.

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وتألق هالاند منذ وصوله ألمانيا في يناير الماضي قادما من سالزبورج مقابل 20 مليون يورو.

وشارك اللاعب في 32 مباراة مع دورتموند وسجل 33 هدفا وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

ومثل هالاند منتخب النرويج في 7 مباريات وسجل 6 أهداف.

ويمتد عقد اللاعب مع دورتموند إلى 2024.

هالاند
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