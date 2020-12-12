مواعيد مباريات السبت 12-12-2020 والقنوات الناقلة – الزمالك يبدأ الدوري.. ودربي مدريد

يبدأ الزمالك مشواره في بطولة الدوري لموسم 2020/2021، فيما تٌستكمل مباريات الموسم في الدوريات الأوروبية الكبرى بمواجهات قوية.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت، والموافق 12 ديسمبر 2020، والقنوات الناقلة.

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يبدأ اليوم في الثانية والنصف ظهرا. البنك الأهلي يواجه وادي دجلة في الجولة الأولى من الدوري المصري عبر قناة أون تايم سبورتس.

بيراميدز يلاقي الاتحاد السكندري في الساعة الخامسة والنصف مساء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وفي السابعة والنصف مساء، يحل الزمالك ضيفا على المقاولون العرب عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

في إنجلترا، يلعب ولفرهامبتون مع أستون فيلا الساعة الثانية والنصف ظهرا. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

نيوكاسل يونايتد يواجه وست بروميتش ألبيون الساعة الخامسة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي السابعة والنصف مساء يٌلعب الدربي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي عبر بي إن سبورتس 1.

ومساء يختتم إيفرتون اليوم بمواجهة تشيلسي الساعة العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

فالنسيا يفتتح اليوم بمواجهة أتليتك بلباو الساعة الثالثة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

في الخامسة والربع مساء، يلعب خيتافي مع إشبيلية عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويسكا يلعب مع ديبورتيفو ألافيس الساعة السابعة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

وأخيرا ستكون أهم المباريات في دربي مدريد بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد الساعة العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

كروتوني يبدأ الموسم بمواجهة سبيزيا الساعة الرابعة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 4، وبعدها يلعب تورينو مع أودينيزي الساعة السابعة مساء على نفس القناة.

ويختتم لاتسيو اليوم بمواجهة هيلاس فيرونا الساعة العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند يواجه شتوتجارت الساعة الرابعة والنصف مساء، فيما يلعب بايرن ميونيخ مع يونيون برلين الساعة السابعة والنصف مساء.

وفي فرنسا، يلعب أوليمبك مارسيليا مع موناكو الساعة السادسة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 6.

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