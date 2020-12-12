مؤمن زكريا: حُب الناس أكبر نعمة.. الأهلي حياة ولا أجد كلمات لوصف شعوري

لا يجد مؤمن زكريا نجم الكرة المصرية السابق الكلمات المناسبة لوصف ما يشعر به في الوقت الحالي.

وقال مؤمن زكريا تعليقا على زيارة محمود الخطيب رئيس الأهلي له في منزله: "لا أجد كلمات لوصف مدى سعادتي. الخطيب بنفسه في منزلي وأنا عاجز عن الشكر".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي "أفضل شيء هو ما أعانيه الآن. هو اختبار قوي من الله وربنا ما يُكتبه على أحد".

وتابع "حُب الناس أفضل نعمة من الله".

وعن الأهلي، قال مؤمن زكريا: "الأهلي عُمر وحياة وليس رياضة فقط".

وأوضح "الأهلي ليس رياضة فقط، بل حياة ويعطيك النظام الذي تسير عليه في حياتك ويزيد طموحك وتعليمك".

وحرص مؤمن زكريا على توجيه رسالة خاصة للاعبي الأهلي، قائلا: "أقول للاعبي الأهلي، شكرا على كل شيء. الكل سندني بإخلاص وحب".

وأكمل حديثه قائلا: " احتفالي الشهير؟ أقصد أنني لا أسمع".

وشرح "عندما انتقلت لـ الأهلي سمعت البعض يقول إنني لن أفعل أي شيء مع الأهلي بعد الرحيل عن الزمالك، ولكن في أول لقاء لي ضد الزمالك سجلت هدفين ومن هنا احتفلت بوضع يدي على أذني".