جهاد جريشة لحكما لمباراة المقاولون العرب والزمالك

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 00:20

كتب : FilGoal

جهاد جريشة - الأهلي - وادي دجلة

يقود جهاد جريشة الحكم الدولي مباراة المقاولون العرب والزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقة حكام مباراة المقاولون العرب والزمالك.

جهاد جريشة سيكون حكما رئيسيا للمباراة، ويعاونه الحكمين محمد محمود، ورجب محمد.

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شريف حسن سيكون حكما رابعا للمباراة، فيما سيكون صبحي العمراوي حكما للفيديو، ويعاونه عمرو رمضان.

من جهة أخرى، أعلن اتحاد الكرة إسناد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري للحكم محمد الصباحي، فيما يقود سيد حمزة مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة.

في الدوري الزمالك المقاولون العرب جهاد جريشة
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