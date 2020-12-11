مدرب كليوباترا: لا أعترف بمقولة من يهدر يستقبل.. كنت سأشرك صالح جمعة أساسيا

قال هيثم شعبان مدرب فريق سيراميكا كليوباترا إنه لا يعترف بمقولة من يهدر يستقبل، مشيرا إلى أنه كان يضع صالح جمعة ضمن حساباته لبدء مواجهة الإنتاج الحربي، ومشيرا إلى أن الفوز خطوة نحو المشوار الذي يبحث عنه الفريق هذا الموسم.

وصرح شعبان عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "الوقت كان ضيقا للغاية بين الموسم المنصرم والجديد، لم تكن هناك فرصة لعمل إعداد جيد لدمج العناصر الجديدة مع القديمة".

وواصل "كنا حريصين على فعل ذلك من خلال المحاضرات النظرية".

وأكمل "لازال أمامنا الكثير من العمل، وهناك مباراة ضد البنك الأهلي، طوينا صفحة مواجهة الإنتاج الحربي تماما".

وتابع "الفوز ضد الإنتاج هو انطلاقة وخطوة نحو المشوار الذي نبحث عنه في الدوري".

وأردف "ضياع الفرص حاليا لا يهمنا، لكن يهمنا أكثر خلال الفرص العديدة التي نخلقها أن تكون المباراة في النهاية لصالحنا، هناك جملة رائجة لا أتقبلها ولا أستوعبها، أن من يضيع يستقبل، لكن طالما أن تصنع فرصا وتهاجم خصمك تضعه تحت ضغط كبير وتجعله يخطئ في أي وقت".

وأكمل "هذا هو هدف الفرق الكبيرة، هذا هو الأداء الذي تقدمه دائما بنفس الشراسة، ضياع الفرص ليس قضية لكن كم الفرص أهم، يمكن أن تصل مرة أو اثنين لكن كم الفرص مهم لنا".

واسترسل "صالح جمعة كان ضمن العناصر التي ستبدأ المواجهة، كان جاهزا بدنيا وفنيا وكتجانس مع زملائه، لكن للأسف نتيجة التحليل لحالته تسبب في خروجه من المواجهة، لكن مستقبلا هو ضمن حساباتنا وسيتواجد خلال المرحلة المقبلة".

وأتم "شادي منح شارة قيادة الفريق لعامر عامر كنوع من التقدير لسنه وخبراته، وهذا يخلق ألفة بين اللاعبين وبعضهم البعض، يهمنا أن يساعدوا بعضهم البعض، لا يهم من يحمل الشارة لكن من المهم أن يكون هناك من يمكنه فعلا قيادة الفريق داخل الملعب، وهذه الروح".

سيراميكا كليوباترا كتب تاريخا جديدا في الدوري المصري بالنسبة له، إذ سجل أول وثاني أهدافه في تاريخه خلال مشاركته الأولى بالدوري ضد الإنتاج الحربي، وحصد نقاط المواجهة كاملة.

ويواجه كليوباترا نظيره البنك الأهلي يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري في الخامسة مساء.