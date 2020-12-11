معلول يكشف – سر احتفاله ومشاجرته مع النقاز وحزنه من تعليق الشوالي وموقف "المول"

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 23:49

كتب : FilGoal

صور تتويج الأهلي بكأس السوبر بعد الفوز على الزمالك

كشف علي معلول لاعب الأهلي عن سر طريقة احتفاله، وتفاصيل مشاجرته مع مواطنه حمدي النقاز.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال معلول عبر سي بي سي: "احتفالي هو مقطع في الأساس من أغنية داليا لـ سولكينج، شاهده ابني وأعجبه وقام بتقليدا".

وشدد: "هذا سبب احتفالي بهذه الطريقة، ولا أقصد بها مكايدة لأي شخص".

أخبار متعلقة
معلول: عرض من بيراميدز؟ أنا فائز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا معلول: الدوري في الأهلي "زي صباح الخير".. وهذا ما حدث في فرصة الشحات معلول يكشف عن خطة موسيماني في الهدف الأول أمام الزمالك.. "فتحنا الطريق للسولية" صالح جمعة: حضوري للمباراة كان لمؤازرة زملائي ورحلت قبل أن تبدأ.. مسحتي بحاجة للإعادة

وتحوّل للحديث عن مشاجرته مع مواطنه حمدي النقاز في مباراة السوبر المصري.

وقال معلول: "داس النقاز على قدمي دون قصد، فتشاجرنا كلاميا دون ضرب".

وتابع: "بعد المباراة هاتفته واعتذرت له رغم أنني الكبير، وتقابلنا في اليوم التالي".

وأوضح: "تلك كانت المرة الوحيدة التي فقدت فيها أعصابي في الملعب".

كما كشف عن كواليس فيديو التحدي بينه وفرجاني ساسي خلال معسكر منتخب تونس الذي صوره يوسف المساكني.

وقال معلول: "كان قبل مباراة الزمالك التي انتصرنا فيها بهدفٍ سجلته، ساسي قال لي سنجعل الفارق 5 نقاط، وأنا رددت عليه وقلت إننا سنعود لمكاننا الطبيعي".

"الأمر برمته مزاح، في كرة القدم لا يجب أن نخسر بعضنا سواء جماهير أو لاعبين".

وسُئل معلول عن تعليق الشوالي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي التي تألق فيها معلول، مما دفع المعلق التونسي للقول بإنه "كان قاسيا على أبناء بلده".

ورد معلول: "طبيعي أن يقول الشوالي ذلك لأنه تونسي ويحب أن يتأهل فريق تونسي".

وتابع: "لكن مثل هذه التعليقات تحزنني، لأني لم أقس على بلدي، أنا ألعب في الأهلي وهذا عمل، ماذا يجب أن أفعل؟".

وأكمل: "مواجهة الفرق التونسية نصيبي، أحترمهم جميعا وأعتذر لهم، لكن هذا عملي".

كما علّق على أداء الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا: "الزمالك قدّم بطولة كبيرة ومحترمة وكان ممتازا في النهائي، لكن هذه هي كرة القدم، وإن شاء الله يكونوا متواجدين السنوات المقبلة".

وكشف معلول عن موقف طريق حدث له في فترته الأولى بـ مصر بعد انتقاله إلى الأهلي.

وقال معلول: "خرجت مع زوجتي وذهبنا إلى مول، كنت منتقل حديثا إلى الأهلي ولم ألعب بعد، فظننت أن أحدا لن يعرفني".

وتابع: "أوصلني عمرو جمال وقال لي: بلاش، فقلت له إنني لست مثله ولا أحد يعرفني، فأخبرني أنه سينتظرني 10 دقائق وأنني سأخرج مجددا من المول".

وأكمل: "عندما دخلت المول لم ينظر إليّ أحد، فقلت الحمد لله، ثم حضر إلي طفل صغير وقال لي: معلول؟ قلت له: لا، ليس أنا، فظل يركض في المول ويقول معلول وتجمهر الناس حولي لدرجة أن زوجتي تاهت عني".

وأتم: "هاتفت عمرو جمال مجددا وقلت له انتظرني أنا قادم".

علي معلول الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
موسيماني: فايلر قام بعمل كبير.. ونحتاج لثنائي من طراز خاص لمونديال الأندية 7 دقيقة | إفريقيا
مدرب كليوباترا: لا أعترف بمقولة من يهدر يستقبل.. كنت سأشرك صالح جمعة أساسيا 16 دقيقة | الدوري المصري
معلول يكشف – سر احتفاله ومشاجرته مع النقاز وحزنه من تعليق الشوالي وموقف "المول" 19 دقيقة | الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا: صالح جمعة لم يخالط أحدا.. طُلب منا عمل مسحة للاعب آخر معه وجاءت سلبية 21 دقيقة | الدوري المصري
أيمن يونس: شخص تافه وراء الحادثة.. ولا صحة لأنباء استقالتي أو رحيل ساسي وبنشرقي 24 دقيقة | الدوري المصري
معلول: عرض من بيراميدز؟ أنا فائز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا 33 دقيقة | مصر
معلول: الدوري في الأهلي "زي صباح الخير".. وهذا ما حدث في فرصة الشحات 43 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
صاحب هدف أسوان لـ في الجول: لم نكن نتوقع الفوز على إنبي.. وزميلي توقع تسجيلي 44 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 2 باتشيكو: الدوري في الزمالك يساوي 5 ألقاب في الأهلي.. لم أر الأحمر يتعرض للأذى في مصر 3 2×1.. صلاح هداف ليفربول في دوري الأبطال بالهدف الأسرع في تاريخ الريدز أوروبيا 4 الزمالك يوقف طارق يحيى ويحوله للتحقيق
قد ينال إعجابك