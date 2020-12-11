أيمن يونس: شخص تافه وراء الحادثة.. ولا صحة لأنباء استقالتي أو رحيل ساسي وبنشرقي

قال أيمن يونس رئيس لجنة الكرة في الزمالك إن حادثة الاعتداء عليه كانت مجرد عمل فردي من شخص "تافه" مشيرا إلى أنه لن يستقيل من منصبه وشدد على الجماهير ألا تصدق شائعات رحيل فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي نجمي الفريق.

وصرح يونس عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "ماذا حدث؟ تلك الأشياء تافهة للغاية بالنسبة لنا وذلك شخص تافه، أيضا كلمة حق، في مصر يحدث تهويل وصناعة قصة مختلفة عن الحقيقة، في النهاية ذلك شخص تافه ليس له قيمة ألقى حجرا، قصة وانتهت".

وواصل "ما حدث أن شخص كان لديه حجرا وألقاه على الزجاج وانتهى كل شيء، لم يكن ثلاثة أشخاص بل شخص واحد".

وأكمل "بعد صلاة الجمعة اتجهت لسيارتي، وألقى شخصا حجرا على السيارة والزجاج، كنت بداخل السيارة، كل ما يقال ليس حقيقيا".

وتابع "سوء تصرف مني في التعامل مع الزجاج المكسور كان سببا في الإصابات".

وأردف "لدينا رسالة أكبر من ذلك الأمر، أن نحافظ على نادي الزمالك، لا أريد ان يشعر الناس بقلق على النادي".

وتطرق للحديث حول الشائعات قائلا: "مثل الإشاعات عن رحيل أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي واستقالتي، نتحمل مسؤولية النادي لحين انتخاب مجلس إدارة جديدة، وهذا دور ولاد نادي الزمالك، ونحن كثيرون".

وواصل "جماهيرنا مثارة وتشعر أن هناك من يعمل ضدهم، وذلك ليس حقيقة بالنسبة لنا، ومن يتواجد في النادي حاليا يعمل لصالح الزمالك ويجب أن تستعيد الجماهير ثقتها".

وأردف "لن نستغني عن فرجاني ساسي أو بنشرقي، سنحافظ على كل نجوم الفريق، بالعكس سنضيف بعض الإضافات في الفترة المقبلة وسنجعل فريق الكرة يستعيد بريقه لأنه الواجهة الحقيقية لنادي الزمالك".

واستطرد "تلك أهدافنا ولن نشتت، ولا يفرق معنا أي شخص، ملتزمون بإعادة البسمة لجماهير نادي الزمالك، ولا نفكر في أي شيء".

وتابع "قيل لي إنني لن أتواجد في التمرين، قلت لهم إنني سأكون الأول وسأستقبل الفريق بنفسي، ذلك خدش مثل قص الأظافر، وذلك لن يهز شعرة مني".

وأكمل حول وضع الفريق ماليا قائلا: "فريق كرة القدم غني، لدينا مستحقات وهناك عقود، وشركة بريزنيتيشن محترمة للغاية وشريك وظهر للنادي ومن يقول غير ذلك لا يعرف الحقيقة".

وتابع "الزمالك لديه أموال ويمكنه أن يضم لاعبين قبل كل ذلك يدفع مستحقات اللاعبين أيضا، وضبط عقود اللاعبين الشباب الذين تألقوا مثل مصطفى محمد وأحمد فتوح وأوباما وزيزو، لدي حارس مرمى برقم كبير جدا ولاعبون يحصلون على القليل جدا".

واسترسل "نحتاج لتطبيق العدل في الفريق وليس لدينا وقت".

وتابع يونس "لدينا عمل كثير وليس هناك وقت لكي يعطلنا أي أحد. لا بحجر أو أي شيء".

وواصل "لا مشكلة لدي من أي هجوم ضدي، سببه؟ هناك من لا يحبون نجاحنا وقلقون من ذلك النجاح، هناك من يرغبون أيضا في جعلنا نمل".

وأكمل "الأمر ليس أيمن يونس فقط، لدي أشرف قاسم وعبد الحليم علي وفاروق جعفر وحسين السيد وغيرهم، جميعنا نعمل بقلب ونؤدي دورنا، هناك متحدث رسمي نحضر لوجوده خلال الفترة المقبلة".

وتابع "لكن لا تنسوا، كم يوما تواجدنا في النادي ليطلب منا كل ذلك؟ مر 7 أيام، البعض يتحدث عن الصفقات، هناك صفقات تحتاج لأشهر عديدة".

وأضاف "أمير عادل؟ باتشيكو قال أقيد لاعبا شارك في 4 مباريات في آخر عامين، لم نشاهده في الملعب حتى، قلت له ستتحمل المسؤولية قال نعم، كنا نحل كل شيء في يوم أو يومين".

وأتم "ترغبون في تشويه النادي؟ الزمالك لن يسقط، كبير بجماهيره طوال عمره، الزمالك ليس ملكا لأحد، لكن لجماهيره فقط، وذلك ما نحافظ عليه".

ويخوض الزمالك أولى مبارياته في الدوري المصري الممتاز يوم السبت ضمن منافسات الموسم الجديد 2020-2021.