معلول: عرض من بيراميدز؟ أنا فائز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا

أوضح علي معلول لاعب الأهلي أنه لا يلتفت إلى العروض التي تصل له للرحيل عن القلعة الحمراء.

وصرّح معلول عبر سي بي سي: "وكيلي هو من يتولى هذه الأمور وأنا لا ألتفت لها أبدا".

وعند سؤاله عما إذا كان قد تلقى عرضا من بيراميدز، أجاب: "أسمع مثلكم تماما".

وواصل: "العرض شوّشني؟ يشوشني وأنا فائز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا؟".

وكشف معلول عن المعاملة المميزة التي يتلقاها متأخرا منذ تتويج الأهلي بالثلاثية.

وقال: "منذ فوزنا بدوري أبطال إفريقيا، يرفض الناس محاسبتي عندما أشتري شيئا".

وتابع: "طلبت دليفري، وفوجئت بالرجل يرفض محاسبتي على الطعام، قلت له سيتم فصلك، فقال لي مالكش دعوة".

وأتم: "عندما أذهب إلى مطعم ألح عليهم بأن أدفع الحساب، لكنهم يرفضون، هذا دين عليّ".