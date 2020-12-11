معلول: عرض من بيراميدز؟ أنا فائز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 23:34

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - الزمالك

أوضح علي معلول لاعب الأهلي أنه لا يلتفت إلى العروض التي تصل له للرحيل عن القلعة الحمراء.

وصرّح معلول عبر سي بي سي: "وكيلي هو من يتولى هذه الأمور وأنا لا ألتفت لها أبدا".

وعند سؤاله عما إذا كان قد تلقى عرضا من بيراميدز، أجاب: "أسمع مثلكم تماما".

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وواصل: "العرض شوّشني؟ يشوشني وأنا فائز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا؟".

وكشف معلول عن المعاملة المميزة التي يتلقاها متأخرا منذ تتويج الأهلي بالثلاثية.

وقال: "منذ فوزنا بدوري أبطال إفريقيا، يرفض الناس محاسبتي عندما أشتري شيئا".

وتابع: "طلبت دليفري، وفوجئت بالرجل يرفض محاسبتي على الطعام، قلت له سيتم فصلك، فقال لي مالكش دعوة".

وأتم: "عندما أذهب إلى مطعم ألح عليهم بأن أدفع الحساب، لكنهم يرفضون، هذا دين عليّ".

علي معلول الأهلي
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