معلول: عرض من بيراميدز؟ أنا فائز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا
الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 23:34
كتب : FilGoal
أوضح علي معلول لاعب الأهلي أنه لا يلتفت إلى العروض التي تصل له للرحيل عن القلعة الحمراء.
وصرّح معلول عبر سي بي سي: "وكيلي هو من يتولى هذه الأمور وأنا لا ألتفت لها أبدا".
وعند سؤاله عما إذا كان قد تلقى عرضا من بيراميدز، أجاب: "أسمع مثلكم تماما".
وواصل: "العرض شوّشني؟ يشوشني وأنا فائز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا؟".
وكشف معلول عن المعاملة المميزة التي يتلقاها متأخرا منذ تتويج الأهلي بالثلاثية.
وقال: "منذ فوزنا بدوري أبطال إفريقيا، يرفض الناس محاسبتي عندما أشتري شيئا".
وتابع: "طلبت دليفري، وفوجئت بالرجل يرفض محاسبتي على الطعام، قلت له سيتم فصلك، فقال لي مالكش دعوة".
وأتم: "عندما أذهب إلى مطعم ألح عليهم بأن أدفع الحساب، لكنهم يرفضون، هذا دين عليّ".