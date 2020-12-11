صاحب هدف أسوان لـ في الجول: لم نكن نتوقع الفوز على إنبي.. وزميلي توقع تسجيلي

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 23:23

كتب : أحمد شاكر

هيثم الفيل

كشف هيثم الفيل لاعب أسوان بأنهم لم يكونوا يتوقعون الفوز على إنبي.

أسوان فاز على إنبي بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال هيثم الفيل في تصريحات لـFilGoal.com: "الهدف توفيق من المولى، كنت احتياطي وبعد نزولي أحرزت الهدف".

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وأضاف "تعليمات المدرب لي كانت بأن ألتزم بمكاني، وبعد تقدمي على الناحية الهجومية أعود سريعا لمكاني".

الفيل أتبع "كنت أشعر عند نزولي أنني سأحرز هدفا، وأيضا زميلي الذي كان احتياطيا معي طلعت الجبلاوي قائد الفريق، قال لي أنت ستحرز الهدف بعد نزولك".

لاعب أسوان أكمل "لم نكن نتوقع الفوز على فريق كبير مثل إنبي. كان أقصى طموحاتنا هي التعادل".

وواصل "فوز هام وكبير للغاية. أمر جيد أن نفوز في أول مباراة لنا بالدوري. هذا الفوز سيكون سلاح ذو حدين، سيضغط علينا أن نفوز في المباريات المقبلة".

الفيل أكمل "أنا لاعب محترف ولا أملك التحدث مع المدرب حول مشاركتي، إذا أرادني احتياطيا لن أتحدث، وحتى إن أخرجني تماما من القائمة سألتزم بتعليماته".

وأتم "في النهاية أهدي الفوز لأولاي".

في الدوري أسوان إنبي
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