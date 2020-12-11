بيان رسمي – الزمالك: انتهينا من خطة متكاملة لجدولة المستحقات الواجبة وحفظ حقوق النادي

كشف نادي الزمالك عن الانتهاء من إعداد خطة متكاملة لجدولة وتخفيض المستحقات الواجبة على النادي لدى هيئات الدولة المختلفة.

وأصدرت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، بيانا رسميا تم بثه عبر قناة نادي الزمالك.

وجاء أبرز ما في البيان كالتالي:

"قامت اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك بإعداد خطة مدروسة ومتكاملة لتخفيض وجدولة كافة المستحقات المالية على النادي في إطار التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة.

هذه الخطة تتضمن حفظ كافة حقوق النادي المالية لدى الغير والمتضمنة ضخ الكثير من الموارد المالية لخزينة النادي، أبرزها مستحقات النادي لدى الشركات الراعية وحقوق البث والرعاية وإيرادات عضويات واشتراكات مستحقة وعوائد الوحدات المؤجرة.

وهو الأمر الذي سيمكن إدارة النادي من سداد جميع المستحقات المالية الخاصة بالأجهزة الفنية وعقود اللاعبين ورواتب الموظفين وكافة المستحقات الواجبة على النادي للحفاظ على الاستقرار المالي والإداري للنادي العريق.

كما تشير اللجنة إلى وجود خطة استثمارية على أعلى مستوى تستهدف تعظيم موارد النادي، وكذلك إعداد تصور شامل لإنشاء فرع نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر وكذلك إنشاء شركات للاستثمار الرياضي والأكاديميات الرياضية".

كان نادي الزمالك قد أصدر بيانا مساء أمس الخميس، كشف فيه عن وصول مديونيات النادي لدى الجهات الحكومية المختلفى إلى قرابة المليار ونصف المليار جنيه. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.