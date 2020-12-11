مختار مختار: فارق الإمكانيات فرضت نفسها أمام كليوباترا

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 22:14

كتب : FilGoal

مختار مختار - الإنتاج الحربي - الزمالك

يرى مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي بأن الإمكانيات فرضت نفسها أمام سيراميكا كليوباترا.

سيراميكا كليوباترا فاز على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال مختار مختار في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "ظاهريا فريق كليوباترا صاعد حديثا من الدرجة الثانية، لكن على أرض الواقع، الإمكانيات فرضت نفسها".

وأضاف "فريق كليوباترا يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات وكأنهم يلعبون في الدوري منذ سنوات".

مختار أتبع "بعض لاعبي الفريق شعروا بالرهبة من المباراة بسبب فارق الخبرات بين لاعبينا ولاعبيهم".

وعن اعتراض محمود عادل لاعب الفريق أثناء خروجه، قال مختار "لقطة تدل على قلة خبرة اللاعب. هو اعتذر لي داخل غرفة الملابس بين الشوطين، لكنني عاتبته بأنه يعتذر لي الآن ولكن اللقطة كانت أمام الناس كافة".

وأتم "نحن كفريق نملك أفضل مما قدمناه اليوم أمام كليوباترا، وسنحاول إظهار ذلك في المرحلة المقبلة".

في الدوري سيراميكا كليوباترا الإنتاج الحربي
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