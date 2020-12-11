رمضان صبحي والشيخ ووادي في قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 22:07

كتب : FilGoal

المران الأول لـ رمضان صبحي مع بيراميدز - الصور من الحساب الرسمي للنادي

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز قائمته الأولى في الموسم الجديد من الدوري، لمواجهة الاتحاد.

بيراميدز يواجه الاتحاد السكندري في الخامسة مساءً يوم السبت في الجولة الأولى من الدوري المصري.

قائمة بيراميدز شهدت تواجد شريف إكرامي وأحمد سامي ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود وادي، من الصفقات الجديدة لـ النادي، بينما يغيب أحمد فتحي الذي تعافى مؤخرا من إصابة فيروس كورونا.

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وفيما يلي قائمة بيراميدز بالكامل لمواجهة الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي.

الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - أحمد توفيق - محمد حمدي - أحمد سامي.

الوسط: محمد فتحي - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - عمر لعيوني.

الهجوم: جون أنتوي - محمود وادي - محمد الجباس.

في الدوري بيراميدز
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