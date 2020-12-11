سيراميكا كليوباترا: لدينا مستوى أفضل مما ظهر ضد الإنتاج سيظهر مع الوقت

قال معتز البطاوي مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا إن الصفقات التي عقدها فريقه خلال فترة القيد الماضية شكلت ضغطا، مشيرا إلى أن فريقه يمكنه تقديم مستوى أفضل خلال الفترة المقبلة.

وصرح البطاوي عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "أشكر الجهاز الفني واللاعبين على تلك البداية والفوز، التوفيق حالفنا حمدا لله".

وواصل "الصفقات شكلت ضغطا كبيرا علينا، لأننا كان يجب أن نقدم شكلا يليق باسم اللاعبين والمنظومة، وأحيي الجميع على الروح والمكسب، وأن نبني على تلك البداية".

وأتم "في البدايات تحتاج لانسجام بين اللاعبين وذلك مع الوقت، أعتقد أن لدينا أفضل من ذلك خلال الفترة المقبلة".

سيراميكا كليوباترا كتب تاريخا جديدا في الدوري المصري بالنسبة له، إذ سجل أول وثاني أهدافه في تاريخه خلال مشاركته الأولى بالدوري ضد الإنتاج الحربي، وحصد نقاط المواجهة كاملة.

ويواجه كليوباترا نظيره البنك الأهلي يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري في الخامسة مساء.