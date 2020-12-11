الفوز الأول تاريخيا.. كليوباترا يبدأ الموسم بثنائية في الإنتاج

حقق سيراميكا كليوباترا فوزه الأول تاريخيا في الدوري المصري الممتاز على حساب الإنتاج الحربي.

وفاز كليوباترا على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شيء على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

سجل شريف دابو هدف سيراميكا كليوباترا الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ42، فيما أضاف محمود نبيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ58 من تصويبة قوية.

الفوز أهدى كليوباترا أول ثلاث نقاط في جعبتهم بالدوري، ووضعهم على صدارة الترتيب مؤقتا.

التشكيل

مختار مختار مدرب الإنتاج الحربي بدأ اللقاء بـ محمد عصام الغندور في حراسة المرمى، فيما تواجد باسم مرسي بجانب مامادو نياز في الهجوم.

في المقابل، بدأ هيثم شعبان مدرب كليوباترا بهجوم قوي مكون من محمد إبراهيم، ومحمد مسعد، وشريف دابو، وأمامهم شادي حسين كمهاجم صريح.

في حراسة المرمى بدأ عامر عامر، لتكون أول مبارياته مع فريقه الجديد أمام الإنتاج الحربي فريقه القديم.

📋محمد إبراهيم يقود تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد الإنتاج الحربي في أولى جولات الدوري #في_الدوري pic.twitter.com/p9NjswBmTd — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) December 11, 2020

وصف المباراة

أول الفرص الخطرة كانت في الدقيقة الثامنة للإنتاج الحربي بعد انطلاقة من باسم مرسي وتصويبة يسارية، حولها عامر عامر إلى ركنية.

رد كليوباترا كان في الدقيقة الـ11 بعد بينية من محمد إبراهيم إلى محمد مسعد الذي انفرد بالمرمى وسدد فوق العارضة بقليل.

باسم مرسي رد مجددا لمصلحة الإنتاج بتصويبة جديدة، لكن سهلة في يد عامر عامر.

سيطرة الضيوف

واستمر تبادل الهجمات في الدقيقة الـ15 بتصويبة من شادي حسين فوق المرمى أيضا.

محمد توني سدد هو الآخر لكليوباترا في الدقيقة الـ18 بجانب المرمى بقليل.

وأرسل رجب بكار كرة عرضية في الدقيقة الـ29، لكنها مرت أطول من محمد إبراهيم.

هنا شعر مختار مختار بأن فريقه يحتاج للتدخل، فشارك أحمد محسن بدلا من محمد عادل في الدقيقة الـ32.

كليوباترا تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ41 بعدما استدار شادي حسين ومر من المدافع لتتم عرقلته من قبل معاذ الحناوي.

شريف دابو الوافد الجديد سدد ركلة الجزاء بنجاح في مرمى الغندور، وليسجل أول هدف في تاريخ كليوباترا في الدوري الممتاز.

الشوط الثاني

الإنتاج الحربي بدأ الشوط الثاني بتبديل ثان. شارك علاء سلامة بدلا من غنام محمد.

هدف قاتل

محمد إبراهيم أرسل بينية رائعة في الدقيقة الـ54 إلى شادي حسين الذي انفرد تماما بالمرمى، لكنه سدد بوجه قدمه الخارجي بجانب المرمى مهدرا الهدف الثاني.

في المقابل أرسل أحمد علي عرضية رائعة في الدقيقة الـ56، قابلها مامادو نياز برأسية تصدى لها عامر عامر ببراعة.

هنا جاء الهدف القاتل لكليوباترا. تصويبة رائعة من محمود نبيل في الدقيقة الـ58، فشل الغندور في التصدي لها وسكنت الشباك.

ثلاثة تبديلات

مختار مختار أجرى ثلاثة تبديلات دُفعة واحدة في الدقيقة الـ68. شارك محمود رجب، وإبراهيم عبد الخالق، ومحمد عبد المجيد بدلا من مامادو نياز، وحسن ياسين، ومحمد فييرا.

هدأت المباراة قليلا، وكانت أولى تبديلات هيثم شعبان لفريق كليوباترا في الدقيقة الـ80 بدخول ماكوسيل باكوه بدلا من محمد مسعد.

وعامر عامر تألق مجددا في الدقيقة الـ81. عرضية جديدة رائعة من أحمد علي، ورأسية من محمد عبد المجيد، لكن عامر عامر تصدى لها بثبات رغم صعوبتها.

شريف دابو كاد يسجل الثالث في الدقيقة الـ85 بعد عرضية من الجهة اليمنى، قابلها دابو برأسية رائعة في القائم الأيسر لمرمى الإنتاج وخرجت إلى ركلة مرمى.

مرة أخرى كاد كليوباترا يُجهز على الإنتاج بالهدف الثالث في الدقيقة الـ87 بعد بينية رائعة من محمد إبراهيم خرج عليها عصام الغندور قبل مهاجم كليوباترا، لكن الكرة سقطت من يده وذهبت إلى البديل ماكسويل الذي سدد في الدفاع لتخرج بعيدا عن المرمى.

محمد إبراهيم راوغ ببراعة في الدقيقة الـ88 وأرسل عرضية أرضية بوجه قدمه الخارجي، أبعدها معاذ الحناوي قبل متابعة شادي حسين.

محمد يوسف حكم المباراة احتسب أربع دقائق وقت بدل من ضائع، وطالب فيهم باسم مرسي بالحصول على ركلة جزاء استدعت العودة لتقنية الفيديو، والتي أظهرت تسلل باسم قبل التعرض للركلة، ليحتسب الحكم تسلل.

ثاني تبديلات هيثم شعبان كانت في الدقيقة الـ93 بدخول عاشور الأدهم بدلا من شادي حسين.

وكاد باسم مرسي يسجل الهدف الأول في الدقيقة الـ94 بعد تمريرة خاطئة من عامر عامر، ليقطعها باسم ويراوغ الحارس ويسدد تجاه المرمى، لكن ينقذها الدفاع من على الخط. ارتدت الكرة إلى محمد عبد المجيد الذي سدد بقوة، لكن عامر عامر عاد وتصدى لها، لينتهي اللقاء بفوز كليوباترا بهدفين مقابل لا شيء.