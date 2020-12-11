بمشاركة حجازي.. الشباب يتعادل مع الاتحاد في الدوري السعودي

انتهت واحدة من قمتي الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين "كأس الأمير محمد بن سلمان"، بالتعادل بنتيجة 1-1 بين الشباب والاتحاد.

وشهدت المواجهة مشاركة وتألق أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة ومنتخب مصر، الذي أبعد أكثر من كرة وفاز بـ6 تدخلات على الخصم من أصل 9 وقطع الكرة أكثر من 19 مرة بتدخلات دفاعية مختلفة.

سجل أليكساندر بريوفيتش هدف الاتحاد في الدقيقة 19 وسجل إيجور ليشنوفسكي هدف التعادل في الدقيقة 57.

لم تدخر المباراة أي إثارة وفي أول ربع ساعة كانت أحداثها ساخنة للغاية، إذ أرسل نواف العابد كرة عرضية قابلها ليشنوفسكي في الدقيقة الثالثة بتسديدة أرضية كادت أن تسفر عن الهدف الأول للشباب.

وكاد جاري رودريجيز لاعب اتحاد جدة أن يسجل الهدف الأول لفريقه في الدقيةق الساعبة، بعد تلقيه تمريرة أرضية من رومارينيو، قابلها المهاجم بتسديدة بالقدم اليمنى بعيدا عن المرمى رغم عدم وجود أي رقابة.

وسجل بريجوفيتش الهدف الأول بعد مرتدة سريعة لاتحاد جدة، تمريرة بينية من وسط الملعب عن طريق عبد العزيز البيشي، في اتجاه جاري رودريجيز تسلمها منفردا ومرر إلى بيرجوفيتش ليسكنها الشباك بسهولة، في الدقيقة 19.

وحاول الشباب إدراك التعادل سريعا بعد الهدف لكن ذلك لم يحدث أمام صلابة دفاع اتحاد جدة، وأرسل لاعبو الشباب أكثر من كرة عرضية إلا أن أحمد حجازي كان بالمرصاد لها.

وواصل الشباب تهديد مرمى اتحاد جدة في الشوط الثاني مع بدايته، في الدقيقة 48 بعد تسديدة من فابيو مارتينيز تصدى لها جروهي حارس الاتحاد وحولها إلى ركنية.

وتعادل الشباب في الدقيقة 58 بعد عرضية من كرة ركنية من نواف العابد، قابلها ليشنوفسكي برأسية سكنت شبكا جروهي.

وتحصل أحمد حجازي على بطاقة صفراء في الدقيقة 59، وكذلك محمد سالم مدافع الشباب، إذ شهدت اللحظات التي أعقبت هدف التعادل جدلا وشجارا بين اللاعبين داخل منطقة الجزاء.

وأرسل إيفر بانيجا قائد الشباب عرضية من الجانب الأيمن قابلها فابيو مارتينيز برأسية لكن جروهي حارس الاتحاد تصدى لها.

وكاد الاتحاد أن يخطف نقاط المباراة الثلاثة، بعد عرضية من ركنية من الجانب الأيسر أبعدها دفاع الشباب، لتصل للاعب حمدان الشمراني الذي سدد لكن الكرة مرت بسلام.

وارتفع رصيد نقاط الاتحاد بعد هذا التعادل إلى 13 نقطة في المركز الثالث فيما أصبح رصيد الشباب 15 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر بـ19 نقطة، والذي يواجه الوحدة في نفس الجولة.