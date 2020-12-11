ريفالدو: برشلونة مهدد بعدم التواجد في أول 4 مراكز بالدوري.. وحان وقت رحيل مارسيلو

يرى الأسطورة البرازيلية ريفالدو أن فريق برشلونة الإسباني قد يجد نفسه خارج أول 4 مراكز في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وقال ريفالدو: "إذا لم تتغير الأمور، كومان سيكون أول المغادرين في برشلونة".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة (سبورت) الإسبانية "دائما ما يقع الفشل في كرة القدم على المدرب أول شيء، وفي برشلونة الضغوط تكون كبيرة جدا جدا وتحديدا إذا لم تسر الأمور بشكل جيد".

وتابع "رغم أن برشلونة يمر بظروف صعبة، ولكن في النهاية اللوم سيقع على كومان".

وأكمل حديثه قائلا: "الفترة المقبلة ستكون بمثابة الاختبار الحقيقي لـ كومان، وعليه أن يضع كامل تركيزه من أجل تطوير الفريق حتى شهر فبراير المقبل، ليضع نفسه في منافسة حقيقية مع عودة منافسات دوري الأبطال".

واستمر "برشلونة في خطر التواجد خارج أول 4 مراكز في الدوري الإسباني لأول مرة منذ سنوات عديدة".

وأوضح "الفريق لا يلعب بشكل جيد والأمور تصبح أسوأ وأسوأ، لذلك علينا العمل لكي لا يصبح هذا هو واقع برشلونة".

وأشار "لا أرى برشلونة يقدر على المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، ولكن الأمور من الممكن أن تتغير".

برشلونة في المركز التاسع برصيد 14 نقطة من 10 مباريات، مبتعدا عن المتصدر أتليتكو مدريد صاحب الـ 26 نقطة وريال مدريد الرابع صاحب الـ 20 نقطة.

وتطرق ريفالدو للحديث عن مارسيلو ظهير ريال مدريد، ناصحا إياه بالرحيل.

وعن مارسيلو، قال ريفالدو: "مارسيلو صنع التاريخ في ريال مدريد ولكنه لا يحصل على التقدير والاحترام المستحق له في الوقت الحالي".

واستكمل "مارسيلو لا يُعامل باحترام ولذلك أعتقد أنه حان الوقت ليقول وداعا لـ ريال مدريد".

واستدرك "خصوصا وأنه يقدر على التوقيع على عقد كبير مع فريق آخر كبير ينافس على الألقاب الأوروبية".

مارسيلو صاحب الـ 32 عاما ينتهي عقده مع ريال مدريد عام 2022.

ولعب مارسيلو 6 مباريات هذا الموسم مع ريال مدريد، وصنع مرتين.