صفحة جديدة في تاريخ الدوري المصري.. أول هدف لـ سيراميكا كليوباترا
الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 20:29
كتب : FilGoal
وضع شريف دابو اسمه في صفحة جديدة من صفحات تاريخ الدوري المصري الممتاز، بعدما سجل أول هدف لـ سيراميكا كليوباترا في الدوري.
شريف دابو
النادي : سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا الذي صعد لأول مرة في تاريخه للدوري الممتاز، بدأ مشواره في الموسم اليوم الجمعة أمام الإنتاج الحربي.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح كليوباترا في الدقيقة 41 بعد سقوط شادي حسين مهاجم الفريق داخل منطقة الجزاء.
وتولى شريف دابو مسؤولية تسديد ركلة الجزاء وترجمها بنجاح داخل الشباك.
شريف دابو انضم لـ سيراميكا كليوباترا قادما من نادي بيراميدز في يناير الماضي، ليصعد مع الفريق للدوري الممتاز وليسجل أول أهداف فريقه.