قائمة الزمالك – المثلوثي يتواجد لأول مرة.. ودخول أحداد وفتوح والونش أمام المقاولون

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 19:17

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

الزمالك أمام طلائع الجيش - كأس مصر

تواجد حمزة المثلوثي في قائمة الزمالك لأول مرة منذ انضمامه إلى الفريق، فيما دخل حميد أحداد ومحمود حمدي "الونش" لقائمة الفريق.

أعلن جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي لنادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

قائمة الزمالك شهدت تواجد حمزة المثلوثي الظهير الأيمن التونسي لأول مرة، فيما دخل حميد أحداد وأحمد فتوح بعد عودتهما من الإعارة أيضا.

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وتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة بعد شفائه من الإصابة بفيروس كورونا، فيما استمر غياب عبد الله جمعة.

فرجاني ساسي يتواجد أيضا بعد انتهاء إيقافه، وكذلك أشرف بنشرقي يعود بعد الشفاء من الإصابة، فيما يغيب محمد أوناجم عن القائمة للإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - أحمد سيد "زيزو" - كريم بامبو - إسلام جابر.

الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي - حميد أحداد - مصطفى فتحي - مصطفي محمد.

في الدوري الزمالك المقاولون العرب
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