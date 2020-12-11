التعادل الأول والهدف الأسرع.. نقطة لـ طلائع الجيش والجونة

تعادل طلائع الجيش مع ضيفه الجونة بهدف لكل فريق على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري المصري.

تقدم والتر بواليا للجونة في الثانية الـ17 من عمر اللقاء، فيما تعادل أحمد سمير لطلائع الجيش من ركلة جزاء في الدقيقة الـ69.

التعادل أهدى نقطة أولى لكل فريق في مشوار الدوري العام لموسم 2020/2021.

التشكيل

طارق العشري اختار البدء بـ ناصر منسي وعمرو مرعي في هجوم طلائع الجيش، ومن خلفهما أحمد سمير وإسلام محارب.

في المقابل، بدأ رضا شحاتة بـ والتر بواليا كمهاجم صريح، ومن خلفه الثلاثي عمرو بركات، ومحمود الشبراوي، وعمرو عبد الفتاح.

وصف المباراة

الجونة تقدم بهدف أول في الدقيقة الأولى. محمود الشبراوي أرسل بينية إلى والتر بواليا الذي سدد الكرة فوق رأس محمد بسام مسجلا الهدف الأول في الثانية 18.

وكاد محمود الجزار يسجل هدفا ثانيا للجونة في الدقيقة العاشرة. ركنية قابلها برأسية، ومرت بجانب القائم بقليل.

طلائع الجيش دخل أجواء اللقاء بعد ربع ساعة. تمريرة رائعة لعمرو مرعي الذي يقف بلا رقابة أمام منطقة الست ياردات على الطرف الأمين لمرمى أحمد عادل عبد المنعم، ويسددها في الشباك من الخارج.

والتر بواليا سدد مجددا في الدقيقة الـ35 لكن بجانب المرمى بقليل.

مطالبة بركلة جزاء

لاعبو طلائع الجيش طالبوا بركلة جزاء في الدقيقة الـ43 بعد لمسة يد على جوزيف نجويم ظهير أيسر الجونة. محمد سلامة "ميدو" حكم اللقاء لجأ لتقنية الفيديو، قبل أن يؤكد قراره بعدم احتساب ركلة جزاء للفريق العسكري، ولينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

الشوط الثاني

طلائع الجيش بدأ الشوط الثاني ضاغطا أيضا بهدف إدراك التعادل. عمرو جمال أرسل عرضية أرضية مرت أمام إسلام محارب المواجه للمرمى الخالي.

رضا شحاتة أجرى أولى تبديلات الجونة في الدقيقة الـ57 بدخول كريم الطيب ولؤي وائل بدلا من ألان تشامبادي وعمرو بركات.

ثالث تبديلات الجونة كانت في الدقيقة الـ64 بدخول أحمد عامر بدلا من محمود الشبراوي.

محمد ناصف أرسل عرضية جديدة في الدقيقة الـ66، وسقط فيها عمرو مرعي على الأرض مطالبا بركلة جزاء، لكن الحكم قال لا شيء.

الحكم لجأ إلى تقنية الفيديو مجددا، وهذه المرة قرر احتساب ركلة جزاء للطلائع.

أحمد سمير نفذ ركلة الجزاء بنجاح في مرمى أحمد عادل عبد المنعم، مسجلا هدف التعادل لطلائع الجيش.

هنا تدخل طارق العشري وأشرك عمرو جمال بدلا من عمرو مرعي في الدقيقة الـ71.

العشري تدخل مجددا في الدقيقة الـ84 بدخول عمرو السيسي وحسام غانم بدلا من مهند لاشين وإسلام محارب، في المقابل شارك إسلام رشدي بدلا من عمرو عبد الفتاح "عموري" في صفوف الجونة.

وكاد والتر بواليا يخطف الفوز للضيوف في الدقيقة الـ85 بعد بينية وصلت إليه داخل منطقة الجزاء وسددها بيسراه مباشرة، لكن محمد بسام خرج من مرماه ببراعة وحولها إلى ركنية.

آخر التبديلات كانت في الدقيقة الـ91 بدخول مصطفى جمال في صفوف طلائع الجيش بدلا من أحمد سمير.

التعادل منح نقطة أولى لكل فريق في مشوار الدوري المصري لموسم 2020/2021.