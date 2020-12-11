بعد غياب طويل.. فيريرا على أعتاب العودة للتدريب في البرتغال

أصبح البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني السابق لـ الزمالك والسد القطري على أعتاب العودة من جديد للتدريب في الدوري البرتغالي.

وكشفت شبكة (RR) البرتغالية اقتراب نادي بوافيستا البرتغالي من التعاقد مع فيريرا لتولي تدريب الفريق.

وأشارت الشبكة البرتغالية، وفقا لمصادرها الخاصة، على إتفاق فيريرا على تدريب نادي بوافيستا لمدة موسم ونصف الموسم.

البرتغالي صاحب الـ 74 عاما المتوج بثنائية الدوري المصري وكأس مصر مع الزمالك، آخر تجاربه في الدوري البرتغالي كانت مع سبورتنج براجا في 2014.

بعد تجربته مع براجا، رحل فيريرا لتدريب الزمالك في فترة رائعة للفارس الأبيض، قبل أن يرحل لـ السد القطري ثم سانتوس البرازيلي، والآن يقترب من العودة من جديد للبرتغال.

وسبق لـ فيريرا تولى تدريب بوافيستا في فترة الاستعداد لموسم 2006-07، ولكن وقتها تلقى عرضا من بورتو ليرحل قبل بداية الموسم، ودون أن يقود أي مباراة رسمية لـ بوافيستا.

ويحتل بوافيستا المركز الـ 15 على سلم ترتيب الدوري بانتصار وحيد من 9 مباريات، وجمع 8 نقاط فقط.