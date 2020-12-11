فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 18:12

كتب : FilGoal

حفل جوائز الأفضل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أسماء المرشحين ضمن القائمة النهائية لجوائز الأفضل لعام 2020.

وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب وجود كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وليونيل ميسي قائد برشلونة وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

وخرج اسم محمد صلاح نجم ليفربول من القائمة النهائية، بعدما كان ضمن القائمة الأولية، التي شهدت وجود زميليه ساديو ماني وفيرجيل فان دايك، بجانب سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، وتياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونيخ في الموسم الماضي وليفربول حاليا، ونيمار وكيليان مبابي ثنائي باريس سان جيرمان، وكيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي.

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و الظهور في قائمة الأفضل لا يعد الأول بالنسبة لمحمد صلاح. فقد احتل المركز الثالث بعد لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو على الترتيب عام 2018. وفي عام 2019، احتل المركز الرابع خلف ليونيل ميسي الذي فاز بالجائزة، وفان دايك وكريستيانو رونالدو.

فيما ضمت قائمة أفضل مدرب الثلاثي، يورجن كلوب مدرب ليفربول ومارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد وهانز فليك مدرب بايرن ميونيخ.

وجاءت قائمة جائزة بوشكاش أفضل هدف تضم 3 لاعبين وهم هيونج سون مين لاعب توتنام ولويس سواريز لاعب أتليتكو مدريد وجيورجيان دي أراسكايتا لاعب فلامينجو. (لمشاهدة الأهداف اضغط على أسماء اللاعبين).

وينافس مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ الثنائي، أليسون حارس ليفربول ويان أوبلاك حارس أتليتكو مدريد ضمن القائمة القصيرة للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى.

ومن المقرر أن يُعلن اسم الفائز يوم 17 ديسمبر المقبل. على أن يقام حفل في زيورخ من مقر فيفا وسيتم بثه.

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