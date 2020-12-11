انتهت الدوري - طلائع الجيش (1) - (1) الجونة

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 16:55

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الأهلي - طلائع الجيش

تابع مباشرة مباراة طلائع الجيش والجونة في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية اللقاء.

د.90+4 عرضية ورأسية خطيرة من سيرجي أكا لاعب وسط الجونة تمر بسلام على مرمى الجيش.

د.87 خطيييرة، محمد بسام حارس الجيش يتألق أمام انفراد لوالتر بواليا ويحولها إلى ركنية.

د.67 جووول التعااادل أحمد سمير يسجل من نقطة الجزاء.

د.66 الحكم يحتسب ركلة جزاء، بعد العودة لتقنية الفيديو، لصالح طلائع الجيش بعد تدخل من لؤي وائل على عمرو مرعي داخل منطقة الجزاء.

د.65 محمد ناصف أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار مرت من أمام عمرو مرعي ثم شتتها جوزيف نجويم مع مطالبة لاعبي طلائع الجيش بوجود ركلة جزاء.

د.59 خطيييرة، عمرو مرعي يمرر كرة عرضية وتمر من أمام قدم إسلام محارب داخل منطقة الجزاء وتضيع فرصة التعادل.

نهاية الشوط الأول

د.44 الحكم يطلب مواصلة اللعب بعد مراجعة اللقطة

د.43 توقف المباراة لمراجعة تقنية حكم الفيديو لمعرفة إذا ما كانت هناك ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش أم لا.

د.42 إنذار لفرانك نجونجا لاعب طلائع الجيش

د.35 مرواغة من والتر بواليا لعلي الفيل وتسديدة من أمام منطقة الست ياردة لكن تمر بسلام على مرمى محمد بسام.

د.15 تمريرة رائعة لعمرو مرعي الذي يقف بلا رقابة أمام منطقة الست ياردة على الطرف الأمين لمرمى أحمد عادل عبد المنعم، ويسددها في الشباك من الخارج.

د.10 ركنية للجونة، وأرسلت الكرة داخل منطقة الجزاء وحولها الجزار برأسية قوية مرت فوق العارضة خارج الملعب.

د.1 جووول الهدف الأول في المباراة عن طريق والتر بواليا بعد 18 ثانية من انطلاق المواجهة.

بداية المباراة

المباراة تنطلق بعد لحظات

طلائع الجيش الجونة
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