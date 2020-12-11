البديل السوبر هيثم الفيل ينصر أسوان على إنبي في انطلاق الدوري

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 16:24

كتب : FilGoal

هيثم الفيل

حقق أسوان أفضل بداية للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز بالفوز على مضيفه إنبي بهدف اليوم الجمعة في أولى مباريات البطولة.

وصمد فريق الجنوب بأداء دفاعي قوي أمام النادي البترولي واقتنص الانتصار من ملعب بتروسبورت بضربة رأس هيثم الفيل.

وتقمص الفيل دور البديل السوبر، فسجل هدف الفوز بعد ثوان من نزوله بضربة رأس إثر ركلة ركنية نفذها عمرو الحلواني في الدقيقة 55.

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ولعب أسوان، الذي يقوده سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق، مدافعا من وسط ملعبه وحرم إنبي من تهديد مرماه بفرص محققة.

واستطاع مباغتة إنبي بهدف هو الأول للفيل مع الفريق، اللاعب الذي سجل 5 أهداف سابقة في الدوري مع نادي النصر للتعدين.

وحاول أسوان تعزيز تقدمه لكن عجز عن اختراق مرمى محمود جاد مرة أخرى، وحافظ على أسبقيته الثمينة ليقتنص أول 3 نقاط في البطولة.

وسيحل إنبي ضيفا على مصر المقاصة يوم الجمعة بينما يستضيف أسوان فريق طلائع الجيش يوم الأربعاء في الجولة الثانية من الدوري.

إنبي أسوان هيثم الفيل الدوري المصري
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