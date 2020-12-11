الشحات يخضع لجراحة ويغيب لمدة أسبوعين

أعلن النادي الأهلي خضوع حسين الشحات لعملية جراحية في "ظفر القدم".

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وكان اللاعب قد اشتكى من وجود ألم في الفترة السابقة ترتيب عليه خضوعه للعملية الجراحية.

ووفقا للموقع الرسمي فأن مدة غياب الشحات تصل إلى أسبوعين وفقا للتشخيص المبدئي.

وأوضح الشحات في وقت سابق أنه كان يخوض المباريات الأخيرة وهو مصاب في أصبع القدم منذ مواجهة الوداد، وتحامل على نفسه من أجل استكمال ما تبقى من الموسم والتتويج.

الشحات الموسم الماضي خاض 36 مباراة في جميع المسابقات سجل 8 وصنع 7 وفاز بالثنائية المحلية ولقب دوري أبطال إفريقيا.

فيما سيخضع مراون محسن لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق للتعرف على موقف اللاعب من مواجهة مصر للمقاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة في الجولة الأولى من الدوري المصري والذي يدافع عن لقبه.