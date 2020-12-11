في الدرجة الثانية - مجدي عبد العاطي يتولى تدريب فاركو

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 15:27

كتب : رضا السنباطي

مجدي عبد العاطي

أعلن نادي فاركو تعيين مجدي عبد العاطي مديرا فنيا للفريق.

وسيخلف عبد العاطي، أحمد عاشور في قيادة الفريق عقب استقالته.

وحقق فاركو في مجموعة بحري نقطتين فقط في أول 3 مباريات الموسم الجاري.

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وكان فاركو تحت قيادة عاشور قد نافس على التأهل للموسم الماضي مع غزل المحلة حتى الجولة الأخيرة.

وستكون أول مباراة لعبد العاطي ضد المنصورة في الجولة الرابعة يوم السبت 19 ديسمبر المقبل.

وسبق أن قاد مجدي عبد العاطي أسوان في الدرجة الثانية موسم 2018-19 وقاده للعودة للدوري الممتاز.

ثم قاد زهرة الجنوب في النصف الأول من الموسم الماضي، وقاده في 19 مباراة بالدوري والكأس فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 8.

كما شغل منصب المدرب العام في الإنتاج الحربي مع مختار مختار الموسم الماضي ثم رحل سريعا، إذ قاد الفريق بشكل مؤقت في 3 مباريات عندما أصيب مختار بفيروس كورونا.

في الدرجة الثانية مجدي عبد العاطي فاركو
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