قائمة الإسماعيلي - الصفقات الجديدة ضمن 22 لاعبا يستعدون لدربي القناة

اختار ريكاردو هيرون المدير الفني لنادي الإسماعيلي قائمة مكونة من 22 لاعبا لمواجهة المصري في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وضم المدرب البرازيلي جميع الأسماء الجديدة التي انضمت لصفوف الفريق في سوق الانتقالات عدا أحمد مصطفى الذي تعرض للإصابة أثناء خوض مباراة ودية.

ومن الأسماء الجديدة انضم: المخضرم محمد صبحي – مروان صحراوي – رضوان شريفي – محمد عادل – أري بابل – فخر الدين بن يوسف.

وجاءت قائمة الدراويش في دربي القناة:

حراسة المرمى: محمد صبحى - محمد مجدى - محمد فوزى

الدفاع: محمد هاشم - مروان صحراوي - رضوان شريفى - أحمد كاستيلو - محمود البدرى

الوسط: عماد حمدى - نادر رمضان - محمود دونجا - محمد بيومى - مدحت فقوسه - محمد صادق - محمد عادل - محمد الشامى - عبد الرحمن مجدي وشكري نجيب - أحمد مدبولي

الهجوم: فخر الدين بن يوسف - أرى بابل – بنسون شيلونجو