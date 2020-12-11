سلة – يارا أسامة لـ في الجول: هذا سبب تغلبنا على مالي رغم الهزيمتين.. ولم نستسلم للصعاب

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 14:58

كتب : محمد سمير

يارا أسامة - لاعبة منتخب مصر لكرة السلة

نجح منتخب مصر لآنسات كرة السلة تحت 18 عاما في التتويج ببطولة إفريقيا بعد الفوز على مالي رغم خسارتين منه في المرحلة الأولى ليضمن إلى جانب اللقب تأهله لكأس العالم 2021.

وجاء ذلك التتويج باللقب بعد 10 سنوات كاملة من الغياب.

قائدة المنتخب ولاعب الزمالك يارا أسامة تتحدث لـFilGoal.com عن ذلك الإنجاز وطموحاتها وأكثر شيء صعب واجه الفريق.

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وتوجت يارا أسامة بجائزة أفضل لاعبة في البطولة وجائزة أفضل لاعبة ارتكاز كذلك.

** هل توقعتي التتويج باللقب رغم عدم الظفر بالكأس منذ عام 2010؟

كان هدفنا أن نحقق إنجازا ونكتب تاريخا رائعا لأنفسنا، خاصة أن البطولة مقامة على أرضنا وأحمد الله على قدرتنا على الفوز بالكأس.

** منتخب مالي فاز على المنتخب المصري مرتين خلال مرحلة المجموعات كيف تداركتن ذلك في النهائي؟

منتخب مالي قوي جدا وأفضل منا في الناحية البدنية لذا المباراة كانت صعبة جدا.

لكن تفكيرنا وقوتنا الذهنية في النهائية ساعدانا على الفوز.

أما في مرحلة الجمموعات فكان هناك بعض الظروف الخاصة التي منعتنا من الظهور بالشكل الأمثل لكننا عوضنا ذلك في النهائي.

** هل الهدف كان التتويج ببطولة افريقيا أم التأهل فقط لبطولة العالم؟

هدفنا كان لقب بطولة افريقيا وليس فقط التأهل لكأس العالم خاصة أن البطولة كانت على أرضنا.

** ما سر تغير الأداء في النهائي أي عن دور المجموعات؟

لم نظهر بمستوانا أول مباراتين بسبب الإرهاق وتغيير موعد البطولة وغياب مدربنا بسبب إصابته بفيروس كورونا لكن بصفتي قائدة فريق استطعت لم شمل كل اللاعبات وتغلبنا على العقبات.

** ما هي طموحاتك في الفترة المقبلة؟

أن نحصد مركز متميز في كأس العالم وأشارك في الأولمبياد.

** من مثلك الأعلى من لاعبات مصر؟ من مثلك الأعلى عالميا؟

مثلي الأعلي من مصر شقيقي ياسين أسامة يلعب حاليا في أمريكا وعالميا كوبي براينت.

كرة سلة مصر يارا أسامة
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