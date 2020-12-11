المرة الثانية في أقل من شهر.. إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا

أعلن سيراميكا كليوباترا إصابة صالح جمعة لاعب خط وسط الفريق بفيروس كورونا وغيابه عن المباراة الافتتاحية في الدوري ضد الإنتاج الحربي.

صالح جمعة النادي : سيراميكا كليوباترا

وأشار سيراميكا إلى أن عينات جميع اللاعبين جاءت سلبية فيما عدا صالح ليغيب عن المباراة.

وتعد هذه هي المرة الثانية في أقل من شهر التي يصاب فيها صالح جمعة بفيروس كورونا إذ سبق وأعلن الأهلي إصابته حينما كان لاعبا له.

وأعلن الأهلي تلك الإصابة في الـ20 من شهر نوفمبر الماضي قبل أسبوع من خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد كليوباترا لملاقاة الإنتاج الحربي اليوم الجمعة في ملعب الأهلي WE السلام.