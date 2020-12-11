دايلي ميل: باريس يجدد اهتمامه بـ ديلي آلي

قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن باريس سان جيرمان جدد رغبته في الحصول على ديلي آلي لاعب وسط توتنام الذي ابتعد عن التشكيل الأساسي لفريقه.

وكتبت أن بطل فرنسا عرض استعارة اللاعب البالغ عمره 24 عاما في سوق الانتقالات الصيفية الماضية لكن النادي اللندني تمسك بلاعبه.

وفي ظل خروج آلي من حسابات المدرب جوزيه مورينيو، شارك في مباراتين فقط في الموسم الحالي من الدوري، ربما يفكر في الرحيل عن الفريق.

ويقضي آلي موسمه السادس مع توتنام، الفريق الذي انضم له في 2015 قادما من مليتون كين دونز.

وشارك آلي في 230 مباراة مع توتنام وسجل 64 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

ويمتد عقد آلي مع توتنام إلى 2024.