أندية الدوري - الاتحاد.. تحدي العميد

"الإمكانات المتاحة هائلة، لذلك تمنيت العمل مع المجلس الحالي. طموحنا المربع الذهبي مع الاتحاد. واجهنا صعوبات في ولايتنا الأولى، لكن الآن هناك منظومة تساعد على النجاح". العميد حسام حسن

بدا نجم مصر السابق والهداف الأول لمنتخب الفراعنة واثقا هذه المرة وهو يتسلم مفاتيح القيادة مرة جديدة في نادي الاتحاد السكندري.

فبعد موسم أول له مع الفريق (2014-2015) أنهاه في المركز 14 بترتيب الدوري، يأمل العميد، وربما يثق بشدة، في تحقيقه لمرتبة أفضل تصل إلى أول 4 مراكز مثلما صرح.

زعيم الثغر الذي طالما وجد صعوبات في بطولة الدوري على مر تاريخه، وأفضل مركز احتله في آخر عقدين كان الخامس (مرة وحيدة - موسم 2003-2004)، يأمل أن يقوده التوأم لمزاحمة الكبار والعودة للمشاركة القارية التي يغيب عنها منذ 14 عاما.

وبعدما احتل سيد البلد المركز العاشر في الموسم الماضي والمركز 11 في موسم 2018-2019، تبدو مهمة حسام حسن ليست سهلة، لكنه يأمل تكرار تجربته الأخيرة مع المصري، هذه المرة في الإسكندرية وليس بورسعيد.

"ذهبنا إلى المصري ولم يكن يملك حارسا للمرمى ووصلنا به للكونفدرالية. نحب الأندية الجماهيرية لأنها تمنحنا دفعة ونرتبط بها" نجم مصر السابق ومدير الكرة في الاتحاد، إبراهيم حسن.

جامايكا

قبل انطلاق موسم جديد تهرول الأندية، خاصة الطامحة للمنافسة بقوة، في سوق الانتقالات أملا في اقتناص لاعبين مميزين قادرين على تحقيق طموح الفريق.

وفي 2020، ميركاتو الاتحاد كان جيدا رغم أنه لم ينفق كثيرا مثل أندية أخرى في البطولة المصرية.

دعم مركز حراسة المرمى باستعارة محمد صبحي، حارس منتخب مصر الأولمبي، من الزمالك، وتمكن من تجديد استعارة المهاجم الإيفواري رزاق سيسيه هداف الفريق في الموسم الماضي من الدوري برصيد 7 أهداف بالتساوي مع أحمد رفعت.

جاء بفوزي الحناوي وكريم يحيى من الأهلي وانتدب المدافع محمد عطوة من بيراميدز وتعاقد مع الجناح عبد السميع إبراهيم من المنصورة، وذهب بشكل مفاجئ لسوق انتقالات غير متوقعة بالحصول على خدمات لاعبين من الدوري الأمريكي.

هما الجامايكيان روماريو ويليامز وداميان لوي.

ومن أبرز انتدابات زعيم الثغر اللاعب الشاب عمار حمدي، لاعب الوسط الأساسي لمنتخب مصر الأولبي، انتدبه معارا من الأهلي، وذلك ليكون البديل الأفضل لرفعت الذي عاد للزمالك بعد انتهاء إعارته قبل أن يرحل للمصري.

وسيكون نجم الأهلي السابق حسام عاشور هو أكبر لاعب في القائمة الجديدة للاتحاد، فلاعب الوسط المخضرم البالغ عمره 34 عاما انضم إلى زعيم الثغر بعد انتهاء مشواره الطويل مع القلعة الحمراء.

ويعول التوأم كثيرا على عاشور في قيادة الفريق، فقال إبراهيم حسن عنه:"يستطيع اللعب موسمين أو ثلاثة على الأقل، أنا ضد نغمة السن لأن أحمد فتحي يفوقه في العمر".

وفي المقابل، استغنى الفريق عن خدمات كل من محمود الزنفلي وويلسون أكاكبو ونور السيد وأسامة عزب وإسلام جمال وهشام محمد.

280

هذه الكتيبة الجيدة من اللاعبين سيقودها أحد المدربين المتمرسين ذوي الخبرة الكبيرة في الدوري، العميد حسام حسن والذي خاض 280 مباراة سابقة في البطولة منذ بدايته كمدرب في موسم 2007-2008 مع المصري.

والضغط كبير على كاهل حسام حسن في ظل رغبة الاتحاد في مقارعة كبار الدوري، ولأن النادي ضحى بنجمه ومدربه السابق طلعت يوسف من أجله.

حسام حسن مدرب من الأفضل في الدوري خلف رجلا من الأفضل في الدوري، هو طلعت يوسف الذي صال وجال في البطولة مع أندية كثيرة وحقق نتائج مميزة.

لكن احتلال زعيم الثغر للمركز العاشر في الموسم الماضي من الدوري لم يرض جمهور وإدارة النادي لتقرر الرهان على حسام حسن.

280 مباراة سابقة للعميد في الدوري فاز في 121 منها وخسر 63، تباينت نتائجه مع 7 أندية قادها في البطولة، لكن يبقى موسمه الأبرز هو 2017-2018 الذي احتل فيه المركز الثالث مع المصري.

وقبله كان الرابع مرتين مع النادي البورسعيدي، وكان وصيف البطولة مع الزمالك في 2009-2010 و2010-2011.

تجربة العميد مع المصري هي التي دفعت الاتحاد للتعاقد معه، فهي التجربة التي برهن فيها حسام حسن على قدراته ببناء فريق قوي من لاعبين مغمورين صغار السن.

وهي إحدى الميزات المعروفة عن العميد، قدرته على تطوير اللاعبين صغار السن وشحنهم بشكل جيد لمواجهة قوة وحدة مباريات الدوري.

لم تتوقف نتائجه الطيبة على الدوري فقط، فقد بلغ نهائي كأس مصر 2017 وكأس السوبر 2017-2018 وخسر المباراتين بصعوبة بالغة ضد الأهلي.

ولن يتراجع حسام عن استراتيجيته تلك، فقال في مؤتمر تقديمه كمدرب للاتحاد:"لابد أن يكون طموح الإدارة واللاعبين والجهاز الفني متساويا، أشكر الجهاز الفني السابق بقيادة طلعت يوسف، وجود إمام محمدين بخبراته الكبيرة في قطاع الناشئين سيفيدنا، تعاملنا معه حينما كان في إنبي وتعاقدنا مع عبد الله جمعة ومحمد الشامي. أود منح فرصة للناشئين. هناك روح جديدة لمستها في اللاعبين، استيعابهم ممتاز رغم تغيير طريقة اللعب والمراكز".

قبول حسام حسن قيادة الاتحاد يعني قبوله التحدي. تحدي أن يقود هذه القائمة من اللاعبين لتحقيق نتائج غير مسبوقة.

فهل ينجح العميد؟

روماريو

روماريو هو الأيقونة السابقة للبرازيل وأحد أفضل المهاجمين في تاريخ اللعبة، لكن روماريو المقصود هنا هو المهاجم الجديد للاتحاد والذي يراهن عليه النادي ليكون رأس حربته.

انتداب لاعبين من الأمريكتين ليس أمرا معهودا في الدوري المصري، لكن عسى أن يكون روماريو ويليامز ومواطنه الجامايكي الدولي داميان لوي إضافة هائلة لقوام الفريق.

ظهور مرتقب للاعبين الجديدين اللذين يخوضان أول موسم في مسيرتهما في الوطن العربي.

لاعب آخر ظهوره منتظر مع الاتحاد هو عمار حمدي، الذي سيشارك بعد أشهر في أولمبياد طوكيو.

لديه رؤية جيدة للملعب، يجيد اللعب بكلتا قدميه، وتمريراته متقنة إلى حد كبير. يدرك عمار حمدي تماما المسؤولية الملقاة على عاتقه بالقول:"أتمنى أن ننافس على المربع الذهبي ونضمن التأهل لإحدى البطولات الإفريقية".

معاناة

الاتحاد السكندري أحد القلاع الشامخة في كرة القدم المصرية استطاع التتويج بكأس مصر 6 مرات، لكنه لم يذق أبدا حلاوة التتويج بالدوري، البطولة التي دوما عانى فيها.

شارك الاتحاد في 59 موسما مكتملا لبطولة الدوري، ورغم ذلك، احتل إحدى المراكز الأربعة الأولى 5 مرات فقط.

يتمنى محمد مصيلحي رئيس النادي أن يتغير الأمر ولو قليلا بالقول:"أشكر طلعت يوسف، الإمكانات التي وفرناها كان مفترضا أن تضعنا في مكانة مختلفة. الآن نبدأ عهدا جديدا مع التوأم".

فوزان وخسارة

استعداد الاتحاد مع حسام حسن للموسم الجديد أخذ طابعا رسميا وليس وديا، نظرا لأن العميد تولى المهمة في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي للدوري.

جرب أكثر من لاعب شاب ضد أسوان في الجولة الأخيرة من الدوري حين فاز بنتيجة 3-1، ثم قلب تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1 على المقاولون العرب العنيد في ربع نهائي كأس مصر.

وقارع الأهلي بقوة وتقدم عليه في نصف نهائي الكأس قبل أن يخسر في الدقائق الأخيرة بنتيجة 2-1.

3 مباريات رسمية استعد بها العميد للموسم قبل أن يخوض لقاء وديا ضد فريق الشباب في النادي فاز بها بنتيجة 3-1 يوم الأحد.

video:1 الاتحاد السكندري يتأهل لنصف نهائي كأس مصر بهدف قاتل أمام المقاولون 🚀⚽️

احرز شكري نجيب هدف التقدم للمقاولون فى الدقيقة 47، وتعادل خالد قمر فى الدقيقة 49، بينما أحرز السيد سالم هدف الفوز الرائع والقاتل للاتحاد فى الدقيقة 94. pic.twitter.com/C5Vcm9URx2 — WATCH iT! (@WatchiTMENA) October 22, 2020

القائمة

يحرس مرمى الاتحاد في الموسم الجديد كل من عماد السيد ومحمد صبحي وعمرو خليل.

ويقود محمود رزق الدفاع ومعه داميان لوي ومحمد عطوة وصبري رحيل والسيد سالم وعمر الميداني وكريم يحيى ومحمد أنور ومروان النجار ومحمود شعبان وهشام صلاح.

وفي وسط الملعب الخبير حسام عاشور ومعه أحمد مانجا ومروان عطية وكريم الديب ويوسف حسن وعمار حمدي وخالد الغندور وعبد الغني محمد ومحمد كامل ومحمد الصباحي وأحمد الألفي وفوزي الحناوي وعبد السميع إبراهيم وكريم ممدوح ومحمد جدو وأحمد حجي.

وفي الهجوم أحمد راشد وخالد قمر وروماريو ويليامز ورزاق سيسيه وإيمانويل أوكوي.

بداية نارية

سيستهل زعيم الثغر مبارياته في الموسم الجديد للدوري بمواجهة من العيار الثقيل ضد مضيفه بيراميدز، لقاء ربما يحمل طابعا ثأريا للعميد ضد ناديه السابق الذي رحل عنه بعد 11 مباراة فقط في 2019.

يحل الاتحاد ضيفا على بيراميدز يوم السبت ثم يستضيف سموحة في دربي سكندري يوم الجمعة وبعد 9 أيام يلعب ضد ضيفه إنبي.

توقعات الجمهور

FilGoal.com استطلع رأي زواره عن موسم الاتحاد، هل يستطيع تحقيق مركز متقدم في البطولة المصرية؟

فأجاب أيمن عثمان قائلا:"بإذن الله مربع ذهبي"، بينما أوضح عز الدين مصطفى "سيحتل المركز الخامس".

وقال كريم صبحي:"على الورق من المفترض أن ينافس على المركز الرابع"، بينما يتوقع محمد السيد "السابع أو الثامن".

10 صفقات أبرمها زعيم الثغر في الميركاتو الصيفي 🟢 ⚽ ✨ ماهي توقعاتك لموسم الاتحاد السكندري بعد الصفقات الجديدة؟ 🤔 Posted by FilGoal.com on Monday, December 7, 2020

رأي FilGoal.com

دخول المربع الذهبي حلم ليس بعيدا على كتيبة زعيم الثغر، لكن مع بداية جديدة للعميد مع الفريق ربما يحتاج وقتا ليصبح قادرا على مقارعة الكبار، FilGoal.com يتوقع أن ينهي الاتحاد الدوري في أحد المراكز من السادس إلى الثامن.